Cena Via Bona Slovakia 2023 vyzdvihla príklady zodpovedného podnikania

Košice 26. júna (TASR) - Ocenenie Via Bona Slovakia aj tento rok vyzdvihlo príklady zodpovedného podnikania. Cenu, ktorú udeľuje Nadácia Pontis, získali v utorok (25. 6.) večer v Košiciach vybrané spoločnosti. Medzi spoločenské výzvy, na ktoré tieto firmy reagujú, patria dostupnosť bývania pre všetkých, efektívne individualizované vzdelávanie či redukcia odpadu produkovaného nakupovaním online. Za Nadáciu Pontis o tom informovala Katarína Šodorová.



O ocenenie Via Bona Slovakia 2023 sa uchádzalo 42 veľkých, stredných a malých firiem, ktoré spolu nominovali 44 projektov. Z 20 finálových nominácií v druhom kole vybrali víťazov nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora.



V hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa víťazom stala spoločnosť Slovak Telekom za systémový prístup k zodpovednému podnikaniu a odvahu aktívne otvárať dôležité témy. Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala žilinská developerská spoločnosť Reinoo za prepojenie udržateľného developerského biznisu s rozsiahlou pomocou ľuďom z Ukrajiny a lokálnej komunite.



V kategórii Dobrý partner komunity si cenu za komplexnú podporu dostupného bývania realizovanú v spolupráci so strategickými partnermi, ktorá zásadne zlepšuje kvalitu života znevýhodnených skupín ľudí, odniesla Slovenská sporiteľňa. Za osobný proaktívny prístup k zlepšovaniu školských výsledkov detí si v kategórii Spoločensky inovatívna firma ocenenie prevzala spoločnosť SmartBooks.



V kategórii Výnimočný zamestnávateľ zvíťazila spoločnosť Tesco Stores za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením. V oblasti Zelená firma si ocenenie odniesla spoločnosť Corplex za vývoj komplexného cirkulárneho riešenia pri balení tovaru, ktoré reaguje na problém rastúceho segmentu e-commerce. Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Slovak Telekom "za scitlivovanie spoločnosti a šírenie povedomia o potrebe darovania krvi s reálnymi výsledkami".