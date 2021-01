Cena vodného a stočného na rok 2021 pre domácnosti sa zvýši o 3,2 %

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 %, čo predstavuje medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o približne 55 eurocentov mesačne. V utorok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Úrad o nových cenách vodného a stočného podľa svojho hovorcu Radoslava Igaza rozhodoval priebežne počas roka 2020 na základe cenových návrhov od regulovaných subjektov. "Úrad tak môže konštatovať, že v roku 2021 bude priemerná cena (vážený priemer) za výrobu a dodávku pitnej vody u vodárenských spoločností v SR na úrovni 1,11 eura/kubický meter (m3) bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ide o medziročný nárast o 2,5 %," uviedol Igaz.



Priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody u vodárenských spoločností dosiahne v roku 2021 úroveň 1,10 eura/m3 bez DPH, čo je medziročný nárast o 3,9 %. "Celková cena vodného a stočného tak bude v roku 2021 na úrovni 2,22 eura/m3 bez DPH. Ide o medziročný nárast o 3,2 %," dodal Igaz.



Zmeny cien úrad podľa hovorcu pripustil z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré regulované subjekty v cenových konaniach dokázali dostatočne preukázať. Pokiaľ by ÚRSO v plnej miere akceptoval iba návrhy od vodárenských spoločností, cena vodného a stočného by sa na Slovensku zvýšila priemerne až o 8,3 %. "Pravda je, že došlo k určitému zvýšeniu cien vodného a stočného, hoci vodárenské spoločnosti žiadali podstatnejšie zvýšenie. Pri rozhodovaní sme však dôsledne obracali každé euro a vylúčili každý neoprávnený náklad od regulovaných subjektov, ktorý by mohol cenu zaťažiť," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



Údaje ÚRSO vychádzajú z cien vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú najvyšší podiel dodávky a odvádzania pitnej vody a odpadovej vody v SR. Úrad tiež zdôraznil, že ide o priemerné hodnoty. Ceny vodného a stočného sa v SR líšia na základe miestnych pomerov.