Cena americkej ropy WTI sa vrátila do pozitívneho teritória

Singapur/Washington 21. apríla (TASR) - Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom sa po pondelkovom (20. 4.) historickom prepade do mínusu vrátila v utorok späť do pozitívneho teritória. Jej hodnota je však stále extrémne nízka, pohybuje sa okolo 1,50 USD za barel (159 litrov).



Cena WTI zaznamenala v pondelok nečakaný vývoj, keď sa prvýkrát v histórii dostala do negatívneho teritória. Pondelkové obchodovanie uzatvorila na úrovni -37,63 USD (-34,65 eura) za barel. Dopyt po rope sa prepadáva a hlavné americké zásobníky v Cushingu (Oklahoma) sa rýchlo napĺňajú. To zasiahlo najmä ropu s májovým kontraktom, ktorý vyprší v utorok.



"To, čo sa udialo, je jasným dôkazom úplnej deštrukcie dopytu," povedal Michael McCarthy z maklérskej spoločnosti CMC Markets v Sydney. "Nejde iba o vplyv na trhy s ropou. Toto je jasný dôkaz škôd v svetovej ekonomike," dodal s tým, že najnovší vývoj prudko zvýšil tlak na producentov ropy.



Cena WTI s májovým kontraktom dosiahla do 7.38 SELČ 1,42 USD za barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou to znamená rast o 39,05 USD alebo 103,77 %. Cena WTI s júnovým kontraktom, ktorý začína platiť od stredy 22. apríla, sa pohybuje okolo 22 USD za barel.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla 25,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 0,28 USD alebo 1,10 %.



(1 EUR = 1,0860 USD)