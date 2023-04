Cena za parkovanie v Brezne bude rovnaká, cez víkendy sa neplatí

Brezno 14. apríla (TASR) – Parkovanie na vyhradených miestach v Brezne bude bezplatné nielen počas nedele a sviatkov, ale už aj v sobotu. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny súvisiace s parkovaním, ktoré začnú platiť od 1. mája. Mesto o tom informovalo v piatok na svojom webe.



V Brezne je vytvorených 1372 vyhradených parkovacích miest a záujem obyvateľov o ne je veľký, najmä pred bytovými domami. Ostatné druhy parkovania sa týkajú platených miest, ktoré sú rozdelené na zóny A, B, C. Tam platí abonentské parkovanie, rezidentské- podnikateľ a parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.



"Novú parkovaciu politiku samospráva zaviedla v roku 2020. Výška poplatku v jednotlivých zónach sa však odvtedy nemenila, k zmene dôjde až teraz. Jednoznačne určené podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest a rozčlenenie na zóny A, B, C, podľa dostupnosti do centra mesta a spôsob úhrady sú definované vo všeobecne záväznom nariadení, ktorého dodatok a zmeny poslanci schválili na ostatnom zastupiteľstve," konštatovala radnica.



Cena za parkovanie v meste bude rovnaká, a to za prvú aj každú ďalšiu začatú hodinu jedno euro. V zóne A, čo je Námestie gen. M. R. Štefánika, severná a južná strana námestia, bude poplatok jedno euro za parkovanie v čase od 6.00 do 18.00 hod. V zóne B, na centrálnom parkovisku na Ulici Hradby, platí od polnoci do polnoci rovnaký eurový poplatok. Prvých 10 minút od vstupu vozidla na parkovisko je bez úhrady, a to z dôvodu dovozu a odvozu pacientov cez centrálne parkovisko. V zóne C, čo sú ostatné ulice, vodiči zaplatia jedno euro v čase od 6.00 do 18.00 hod.



Cena za celoročné parkovacie karty bude v zóne A 500 eur, v zóne B 400 eur a v zóne C 300 eur. Rovnaké sumy v týchto zónach zaplatia aj držitelia rezidentskej karty podnikateľa. Parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby vyjde vo všetkých tarifných pásmach na 500 eur.