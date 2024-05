Cena za rekonštrukciu Slaneckej cesty stúpla o vyše pol milióna eur

Košice 21. mája (TASR) - Rekonštrukcia Slaneckej cesty v Košiciach opäť zdražela, v dôsledku prác navyše tentoraz takmer o 556.500 eur bez DPH. Vyplýva to z dodatku k zmluve o dielo, ktorý je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Ako pre TASR uviedol magistrát mesta, stavebné práce by mali byť hotové do konca mája. Predpokladaný termín spustenia dopravy vo všetkých štyroch jazdných pruhoch je v polovici júna.



"Počas realizácie stavebných prác na diele, ktoré sú naprojektované, bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k určitým zmenám, ktoré majú výrazný vplyv na samotnú realizáciu diela," uvádza sa v 12. dodatku, ktorý zahŕňa 30 zmien. Týkajú sa prác navyše, ktoré súvisia napríklad s úpravou Myslavského potoka, horúcovodu, preložkami vysokého napätia, podzemnými inžinierskymi sieťami či väčším rozsahom zemných prác.



Najväčšiu položku tvorí kompatibilita informačného a kamerového systému, čo predstavuje zvýšenie ceny o viac ako 187.600 eur bez DPH. "Zhotoviteľ má za to, že predložená a ocenená projektová dokumentácia dodaná objednávateľom pri verejnom obstarávaní nie je v súlade s požiadavkami budúceho prevádzkovateľa a v tomto stave nie je možné ju spustiť do plnej prevádzky pri kolaudácii stavby," píše sa v dodatku s tým, že požadoval zabezpečenie revidovanej a technicky realizovateľnej projektovej dokumentácie.



Kým stavebné práce na Slaneckej ceste by mali byť dokončené v nasledujúcich dňoch, termín spustenia dopravy vo všetkých štyroch jazdných pruhoch závisí podľa mesta od vydania rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, kde musia byť dodržané lehoty v zmysle príslušných zákonov.



Práce na rekonštrukcii, modernizácii a rozšírení Slaneckej cesty v Košiciach, ktorá je najvyťaženejšou cestou druhej triedy v Košickom kraji, sa začali v októbri 2021. Pôvodná cena predstavovala okolo 11,87 milióna eur s DPH. Aktuálne ide o viac ako 18,47 milióna eur s DPH. Stavba mala byť pôvodne hotová do 16. augusta 2023, neskôr sa termín posunul na 22. december. Mesto v závere vlaňajška informovalo, že škodu v dôsledku nedokončenia prác v zmluvnom termíne si chce nárokovať od zhotoviteľa.