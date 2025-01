Cena zemného plynu sa vrátila pod úroveň 50 eur za megawatthodinu

Bratislava 2. januára (TASR) - Cena zemného plynu s dodaním v budúcom mesiaci sa na holandskej burze TTF opäť vrátila pod úroveň 50 eur za megawatthodinu (MWh). Ku štvrtkovému poklesu tak došlo po rekordne vysokých cenách, ktoré komodita zaznamenala na prelome rokov.



Začiatkom tohto roka bola cena zemného plynu na úrovni 50,685 eura/MWh. Vo štvrtok ráno klesla pod 50 eur/MWh, no napriek tomu sa v ročnom porovnaní stále drží blízko rekordných úrovní. Minulý rok 3. januára sa zemný plyn predával na burze TTF za 37,982 eura/MWh a menej ako 40 eur/MWh stál plyn až do druhej polovice mája minulého roka. Následne sa do polovice novembra minulého roka držala cena pod úrovňou 45 eur/MWh.



"Burzová cena plynu v Európskej únii (EÚ) je ale dnes o nejakých 150 % vyššia ako v priemere v rokoch 2018 a 2019. Krajiny EÚ si na túto novú cenovú úroveň zvykli, hoci napríklad v Nemecku zásadne prispieva k tamojšej prebiehajúcej deindustrializácii. Teraz si bude teda zvykať aj Slovensko. Problém nie je v tom, že by plyn z iných zdrojov nemohlo zohnať, len už nebude tak lacný, aký ho malo potrubne z Ruska. To je ale vec, s ktorou sa musí alebo musela popasovať aj podstatná časť zvyšku EÚ," vysvetlil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.