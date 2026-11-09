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Cena zemného plynu v Európe klesla na najnižšiu úroveň od 9. októbra
Napriek zníženiu v ostatných dňoch zostávajú ceny zemného plynu v Európe výrazne nad úrovňou z obdobia pred vojnou v Iráne pre narušenie exportu skvapalneného zemného plynu z Blízkeho východu.
Autor TASR
Amsterdam 9. novembra (TASR) - Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame sa v pondelok znížila na zhruba 82 eur za megawatthodinu a dostala sa na najnižšiu úroveň od 9. októbra. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pokračoval tak pokles po tom, ako sa cena minulý týždeň znížila o 17,7 %. Ide o výsledok nádeje na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump uviedol, že je veľmi nepravdepodobné, že nariadi rozsiahle útoky na Irán, hoci minister zahraničných vecí USA Marco Rubio varoval, že rokovania nemusia priniesť rýchly pokrok.
Napriek zníženiu v ostatných dňoch zostávajú ceny zemného plynu v Európe výrazne nad úrovňou z obdobia pred vojnou v Iráne pre narušenie exportu skvapalneného zemného plynu z Blízkeho východu. Európske zásobníky plynu sú naplnené len na necelých 73 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 90 %. Nemecké zásobníky sú pritom naplnené na necelých 60 %.
Pokračoval tak pokles po tom, ako sa cena minulý týždeň znížila o 17,7 %. Ide o výsledok nádeje na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump uviedol, že je veľmi nepravdepodobné, že nariadi rozsiahle útoky na Irán, hoci minister zahraničných vecí USA Marco Rubio varoval, že rokovania nemusia priniesť rýchly pokrok.
Napriek zníženiu v ostatných dňoch zostávajú ceny zemného plynu v Európe výrazne nad úrovňou z obdobia pred vojnou v Iráne pre narušenie exportu skvapalneného zemného plynu z Blízkeho východu. Európske zásobníky plynu sú naplnené len na necelých 73 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 90 %. Nemecké zásobníky sú pritom naplnené na necelých 60 %.