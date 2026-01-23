< sekcia Ekonomika
Cena zlata aj striebra prekonali ďalšiu hranicu
Cena zlata sa v piatok stabilizovala nad hranicou 4900 USD za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 23. januára (TASR) - Cena zlata sa v piatok stabilizovala nad hranicou 4900 USD za troyskú uncu (31,1 g), ktorú prvýkrát prekonala v predchádzajúcom obchodovaní, počas dňa však dosiahla nový rekord vyše 4967 USD/unca. Cena striebra sa zasa pohybuje nad 99 USD/unca po tom, ako zaznamenala nový rekord vyše 99,6 USD za uncu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla po 14.30 h SEČ 4931,28 USD (4212,61 eura) za troyskú uncu, čo je približne úroveň zo záveru predchádzajúceho obchodovania. V dopoludňajších hodinách však zaznamenala nový rekord 4967,03 USD/unca. Hranicu 4900 USD/unca prvýkrát prekročila v neskorších hodinách štvrtkového obchodovania (22. 1.).
„Situácia vo svete sa od základov mení a zlato ako bezpečný prístav sa stáva nevyhnutnou súčasťou investičných portfólií,“ povedal obchodník na trhu s kovmi Tai Wong. Od začiatku tohto roka dopyt po aktívach označovaných za bezpečný prístav prudko vzrástol po tom, ako americký prezident Donald Trump zvýšil napätie na trhoch svojimi plánmi na získanie Grónska a pokračujúcimi tlakmi na americkú centrálnu banku. To vyvolalo obavy zo straty jej nezávislosti. Navyše, napätie na trhoch vzrástlo aj po Trumpovom oznámení uvaliť na osem európskych krajín nové clá, od čoho však tento týždeň ustúpil. Cenu zlata zvyšuje aj pokračujúci nákup tohto kovu centrálnymi bankami.
Smerom nahor pokračuje aj cena striebra, pričom už prekonala 99 USD a počas dňa sa nakrátko priblížila k hranici 100 USD/unca. Okolo 14.30 h SEČ dosahovala spotová cena striebra 99,20 USD za troyskú uncu, čo predstavuje zvýšenie o 3,1 %, predtým však zaznamenala nové maximum na úrovni 99,65 USD/unca.
Za minulý rok vzrástla cena tohto kovu o 147 % a v januári zhruba o 40 %. Nahor ju ťahá vysoký priemyselný aj investičný dopyt a pokračujúce slabé zásoby na trhu.
(1 EUR = 1,1706 USD)
