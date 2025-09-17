< sekcia Ekonomika
Cena zlata by v roku 2026 mohla dosiahnuť 4000 USD za troyskú uncu
V predchádzajúcom aprílovom odhade najväčšia nemecká banka očakávala, že priemerná cena zlata v roku 2026 dosiahne približne 3700 USD za troyskú uncu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. septembra (TASR) – Cena zlata by sa v budúcom roku mohla pohybovať v priemere na úrovni okolo 4000 USD (3387,82 eura) za troyskú uncu vďaka silnému dopytu zo strany centrálnych bánk, možnej slabosti amerického dolára a obnoveniu cyklu uvoľňovania menovej politiky v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na novú prognózu spoločnosti Deutsche Bank.
V predchádzajúcom aprílovom odhade najväčšia nemecká banka očakávala, že priemerná cena zlata v roku 2026 dosiahne približne 3700 USD za troyskú uncu. Medzitým podľa Deutsche Bank klesla pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA ponechá v budúcom roku sadzby na stabilnej úrovni. Najbližšie bude Fed rozhodovať o sadzbách v stredu, pričom investori očakávajú, že sadzby zníži o 25 až 50 bázických bodov.
Dopyt po zlate zo strany oficiálnych investorov, najmä Číny, pokračuje v raste približne dvojnásobným tempom v porovnaní s priemerom za roky 2011 až 2021, priblížila Deutsche Bank. Zlato sa považuje za bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty a dopyt po ňom zvykne rásť v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku roka cena zlata vzrástla o približne 40 % a v utorok (16. 9.) zaznamenala nový rekord 3702,95 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1807 USD)
