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Cena zlata ďalej klesá
Na cenu kovu naďalej nepriaznivo pôsobí silný dolár, ktorý je výsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky.
Autor TASR
Londýn 25. júna (TASR) - Po tom, ako v stredu (24. 6.) klesla cena zlata pod hranicu 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g), prvýkrát za sedem mesiacov, pokračuje smerom nadol aj vo štvrtok. Na cenu kovu naďalej nepriaznivo pôsobí silný dolár, ktorý je výsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.26 h SELČ 3993,33 USD (3521,45 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej burze Comex sa drží na stabilnej úrovni 4008,30 USD/unca.
V stredu sa spotová cena zlata prvýkrát od novembra minulého roka dostala pod hranicu 4000 USD/unca a v porovnaní s tohtoročným rekordom z 29. januára, keď zaznamenala 5594,82 USD za uncu, klesla o 29 %. Dôvodom sú rastúce očakávania, že v dôsledku vysokej inflácie pristúpi americký Fed tento rok k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Trhy najnovšie očakávajú tri zvýšenia sadzieb. V prípade prvého, s ktorým počítajú v septembri, stanovili pravdepodobnosť na 67 %.
Čo sa týka ďalších drahých kovov, cena striebra zaznamenala mierny pokles a o niečo výraznejšie klesla cena platiny. Cena paládia sa však mierne zvýšila. Cena striebra klesla o 0,1 % na 57,37 USD a cena platiny o 0,8 % na 1566,25 USD/unca, pričom v obidvoch prípadoch sa ceny pohybujú blízko sedemmesačného minima. Naopak, cena paládia vzrástla o 0,4 % a dosiahla 1171,25 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,134 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 7.26 h SELČ 3993,33 USD (3521,45 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej burze Comex sa drží na stabilnej úrovni 4008,30 USD/unca.
V stredu sa spotová cena zlata prvýkrát od novembra minulého roka dostala pod hranicu 4000 USD/unca a v porovnaní s tohtoročným rekordom z 29. januára, keď zaznamenala 5594,82 USD za uncu, klesla o 29 %. Dôvodom sú rastúce očakávania, že v dôsledku vysokej inflácie pristúpi americký Fed tento rok k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Trhy najnovšie očakávajú tri zvýšenia sadzieb. V prípade prvého, s ktorým počítajú v septembri, stanovili pravdepodobnosť na 67 %.
Čo sa týka ďalších drahých kovov, cena striebra zaznamenala mierny pokles a o niečo výraznejšie klesla cena platiny. Cena paládia sa však mierne zvýšila. Cena striebra klesla o 0,1 % na 57,37 USD a cena platiny o 0,8 % na 1566,25 USD/unca, pričom v obidvoch prípadoch sa ceny pohybujú blízko sedemmesačného minima. Naopak, cena paládia vzrástla o 0,4 % a dosiahla 1171,25 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,134 USD)