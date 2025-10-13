< sekcia Ekonomika
Cena zlata dosiahla nové maximum
Spotová cena zlata zaznamenala v pondelok rekordných 4059,30 USD (3509,08 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
New York 13. októbra (TASR) - Zlato pokračuje v prelamovaní rekordov aj na začiatku nového týždňa. V pondelok dosiahla cena drahého kovu takmer 4060 USD za troyskú uncu (31,1 g). Navyše aj cena striebra sa posunula na nové historické maximum. Trhy naďalej očakávajú zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Okrem toho dopyt po zlate aj striebre posilnilo opätovné zvýšenie napätia v obchode medzi USA a Čínou. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata zaznamenala v pondelok rekordných 4059,30 USD (3509,08 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa čiastočne skorigovala na 4044,29 USD/unca. Aj to však oproti piatku (10. 10.) predstavuje zvýšenie o 0,7 %. Decembrový kontrakt na zlato vzrástol o 1,6 % na 4062,50 USD/unca.
Dopyt po zlate zo strany investorov zvýšil americký prezident Donald Trump, keď v piatok oznámil, že USA od novembra zavedú na čínsky tovar nové clá vo výške 100 % a od rovnakého termínu začnú uplatňovať kontroly vývozu na kritický softvér. Dôvodom sú podľa neho obmedzenia Číny v oblasti vývozu prvkov vzácnych zemín.
Od začiatku roka tak cena zlata vzrástla už o 54 %. Okrem geopolitického napätia trhy takmer s istotou počítajú s redukciou úrokových sadzieb v USA na októbrovom zasadnutí o 25 bázických bodov a vysokú pravdepodobnosť stanovili aj v prípade rozhodovania o úrokových sadzbách zo strany Fedu na zasadnutí v decembri.
Rekord v pondelok prelomila aj cena striebra. Vzrástla o 2 % na 51,52 USD/unca, pričom aj pri striebre pôsobili rovnaké faktory ako v prípade zlata. Výrazný rast zaznamenala aj cena platiny a paládia. V obidvoch prípadoch sa zvýšila o 2,6 %, pričom cena platiny dosiahla 1628,80 USD a cena paládia 1442,06 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1568 USD)
