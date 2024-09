Cena zlata dosiahla nový rekord, v piatok prekonala 2600 USD/unca

Londýn 20. septembra (TASR) - Cena zlata dosiahla v piatok nový rekord, keď prekonala hodnotu 2600 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu kovu smerom nahor posunulo rozhodnutie americkej centrálnej banky výrazne znížiť úrokové sadzby a predpoklad, že banka v tomto trende bude pokračovať. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Spotová cena zlata vyskočila dopoludnia na nové historické maximum 2609,62 USD (2339,21 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa čiastočne skorigovala, udržala sa však nad hranicou 2600 USD/unca.



Federálny rezervný systém (Fed) znížil hlavnú úrokovú sadzbu v stredu (18. 9.) až o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 %. Navyše, zástupcovia Fedu naznačili, že do konca roka by sa mala hlavná úroková sadzba znížiť o ďalších 50 bázických bodov, v roku 2025 o 100 bodov a v roku 2026 o ďalších 50 bázických bodov.



Od začiatku roka vzrástla cena zlata už o viac než 26 %. Okrem krokov americkej centrálnej banky cenu zlata, ktoré slúži aj ako takzvaný bezpečný prístav, tlačí nahor pretrvávajúce geopolitické napätie.



(1 EUR = 1,1156 USD)