Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
Cena zlata dosiahla nový rekord

Ilustračná fotka. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

V utorok ráno stúpla na 3659,96 USD (3120,70 eura) za uncu (31,1 gramu), čo predstavuje historické maximum.

Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Cena zlata dosiahla rekordnú hodnotu už tretí obchodný deň po sebe. V utorok ráno stúpla na 3659,96 USD (3120,70 eura) za uncu (31,1 gramu), čo predstavuje historické maximum. K rastu prispievajú najmä očakávania, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Od začiatku roka sa cena zlata zvýšila o približne 40 %. Dopyt po vzácnom kove podporujú geopolitické riziká vyplývajúce z ruskej agresie voči Ukrajine, colná politika USA, pokračujúce nákupy zlata zo strany štátov ako India a Čína a v posledných týždňoch aj vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb v USA. Špekulácie o poklese úrokových sadzieb v USA nabrali na obrátkach po tom, ako šéf Fedu Jerome Powell v auguste jasne vyjadril svoju ochotu uvoľniť menovú politiku na najbližšom zasadnutí centrálnej banky, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.

(1 EUR = 1,1728 USD)
.

