Cena zlata dosiahla trojtýždňové, cena striebra skoro 14-ročné maximum

Londýn 14. júla (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok na trojtýždňové maximum, keď sa investori opätovne obrátili na aktíva označované ako bezpečný prístav. Prinútili ich k tomu najnovšie kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý cez víkend oznámil, že na tovary z Európskej únie plánuje zaviesť od augusta clá vo výške 30 %. Ešte výraznejší rast zaznamenala cena striebra, ktorá dosiahla najvyššiu hodnotu za takmer 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SELČ 3367,89 USD (2882,73 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,4 % a najvyššiu úroveň od 23. júna.



Navyše, cena striebra vzrástla o 1,5 % na 38,89 USD/unca. To je najvyššia cena v prípade tohto drahého kovu od septembra 2011. Analytici z banky ANZ uviedli, že prekročenie pásma 35 USD - 37 USD za uncu by mohlo odštartovať nové nákupy a cenu striebra posunúť k hranici 40 USD/troyská unca.



Z ďalších drahých kovov sa ešte zvýšila cena paládia, a to o 1,2 % na 1229,44 USD za uncu. Bola to najvyššia cena kovu od konca októbra minulého roka. Naopak, cena platiny stagnovala na úrovni 1398,75 USD/unca.



(1 EUR = 1,1683 USD)