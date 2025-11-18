< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesá štvrtý deň po sebe, pohybuje sa nad 4030 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 10.10 h SEČ 4033,29 USD (3479,07 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,3 %.
Autor TASR
Londýn 18. novembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v poklese, už štvrtý deň po sebe. Na vývoj ceny žltého kovu vplýva silnejší kurz dolára a slabnúce vyhliadky, že americká centrálna banka (Fed) na budúci mesiac pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.10 h SEČ 4033,29 USD (3479,07 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,3 %. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 1 % na 4032,60 USD/unca.
„Kurz dolára sa dnes mierne posilnil,“ uviedol analytik spoločnosti Marex Edward Meir, podľa ktorého sa trh so zlatom bude v najbližšom období konsolidovať. Navyše, očakávania trhov, že Fed pristúpi na poslednom zasadnutí v decembri k redukcii úrokových sadzieb, postupne klesajú. Kongres sa síce minulý týždeň dohodol na ukončení najdlhšieho shutdownu americkej vlády v histórii, v dôsledku shutdownu však bolo zastavené zverejňovanie kľúčových ekonomických dát. To zredukovalo predpoklady, že Fed v decembri rozhodne o ďalšom uvoľnení menovej politiky.
Veľa naznačia ekonomické údaje, ktoré sa postupne začnú zverejňovať, avšak viceprezident Fedu Philip Jefferson v pondelok (17. 11.) uviedol, že „kroky Fedu v súvislosti s úrokovými sadzbami musia byť postupné“. Aj tieto vyjadrenia znížili vyhliadky redukcie sadzieb na budúci mesiac. Podľa banky ANZ pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu v decembri dosahuje v súčasnosti zhruba 42 %. Ešte v septembri predstavovala takmer 100 %.
(1 EUR = 1,1593 USD)
