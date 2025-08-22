Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena zlata klesá, trhy stále čakajú na vyjadrenia prezidenta Fedu

Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata klesla v piatok dopoludnia o 0,3 % na približne 3326 USD (2857,63 eura) za troyskú uncu (31,1 g).

Londýn 22. augusta (TASR) - Cena zlata pokračuje v poklese, keď vývoj ceny drahého kovu ovplyvnilo posilnenie dolára. Investori stále čakajú na vyjadrenia prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) na výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata klesla v piatok dopoludnia o 0,3 % na približne 3326 USD (2857,63 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,3 %, pričom dosiahol zhruba 3373 USD/unca.

Za poklesom je ďalšie posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,1 %. Za celý týždeň smeruje k rastu približne o 1 % po tom, ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch vykázal pokles.

Trhy čakajú na piatkové vystúpenie šéfa amerického Fedu Jeroma Powella na výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole, kde by mal prezentovať vyhliadky ekonomiky. Trojdňové stretnutie centrálnych bankárov sa začalo vo štvrtok 21. augusta.

(1 EUR = 1,1639 USD)
.

