Cena zlata klesla, cena platiny vyskočila na takmer 11-ročné maximum

Londýn 19. júna (TASR) - Cena zlata vo štvrtok mierne klesla, keď trhy reagovali na signály americkej centrálnej banky Fed, že inflácia bude tento rok vyššia, než sa pôvodne odhadovalo. Klesla aj cena ďalších drahých kovov, v prípade platiny však nakrátko vyskočila na najvyššiu úroveň za takmer 11 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 10.20 h SELČ 3363,89 USD (2923,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,1 %. „Fed naznačil, že inflačné riziká zostávajú vysoké. To znižuje šance na redukciu úrokových sadzieb, čo sa odráža na cenách zlata,“ povedala Soni Kumariová z banky ANZ. Tlak na cenu zlata mierne zvýšilo aj posilnenie dolára.



Klesli aj ceny ďalších drahých kovov, striebra, platiny a paládia, v prípade platiny však v skoršom obchodovaní zaznamenala rast na najvyššiu úroveň od septembra 2014, keď ju podporili špekulatívne nákupy. Neskôr však podobne ako ďalšie drahé kovy oproti záveru predchádzajúceho obchodovania klesla, a to o 1,3 % na 1305,68 USD/unca. Cena paládia klesla o 1 % na 1038,40 USD/unca a cena striebra sa znížila o 1,1 % na 36,34 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,1508 USD)