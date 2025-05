Cena zlata klesla, dosiahla najnižšiu úroveň za vyše mesiaca

Londýn 14. mája (TASR) - Cena zlata klesla v stredu o viac než 2 % pod 3200 USD za troyskú uncu (31,1 g), pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než mesiac. Pod vývoj ceny drahého kovu sa podpísal rast optimizmu na svetových trhoch, čo sa týka medzinárodného obchodu, čo podporilo rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata klesla počas stredajšieho obchodovania o viac než 2 % na 3174,62 USD (2830,94 eura) za troyskú uncu. Bola to najnižšia hodnota od 11. apríla. Neskôr sa pokles zmiernil a cena zlata dosiahla 3188,52 USD/unca, čo oproti predchádzajúcemu obchodovaniu znamená pokles o 1,8 %.



„Uvoľnenie na svetových trhoch po víkendovej dohode medzi Čínou a USA o zmiernení vysokých dovozných ciel viedlo k zníženiu cien zlata,“ povedal nezávislý obchodník na trhu s drahými kovmi Tai Wong. USA a Čína sa cez víkend vo Švajčiarsku dohodli na znížení dovozných ciel o 115 percentuálnych bodov. USA tak budú na čínske tovary uplatňovať clo na úrovni 30 % namiesto 145 % a Čína na tovary z USA namiesto 125 % iba 10 %. Dohoda vstúpila do platnosti v stredu a platí 90 dní, aby krajiny mali priestor na vyriešenie sporov.



Zlato je považované za bezpečný prístav. To znamená, že investori zvyšujú dopyt po tomto kove v období vysokej neistoty a otrasov na trhoch. V období stability a priaznivých podmienok na trhu dopyt po zlate medzi investormi klesá.



V dôsledku obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa však cena zlata vyskočila tento rok už niekoľkokrát na rekordnú hodnotu a od začiatku roka vzrástla o 21,6 %. Svoje ostatné maximum zaznamenala 22. apríla, keď prekročila 3500 USD/unca.



Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 1,8 % na 32,29 USD/unca a pokles zaznamenala aj cena platiny. Dosiahla 983,42 USD za troyskú uncu, čo predstavuje zníženie o 0,5 %. Cena paládia vzrástla o 0,1 % na 957,65 USD/unca.



(1 EUR = 1,1214 USD)