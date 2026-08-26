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Cena zlata klesla, drží sa však nad 4630 USD za troyskú uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 10.00 h SELČ 4630,72 USD (3970,78 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Po raste na záver predchádzajúceho obchodovania cena zlata v stredu klesla, naďalej sa však drží nad 4630 USD za troyskú uncu (31,1 g). Vývoj na trhu sa počas jednotlivých obchodovaní neustále mení, keďže na jednej strane cenu podporujú informácie amerického ministerstva financií, že plánuje rozšíriť program spätného odkupu dlhopisov, na druhej však trhy čakajú na stredajšie údaje o vývoji inflácie preferovanej americkou centrálnou bankou (Fed). Tie naznačia, aké budú ďalšie kroky Fedu v oblasti úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.00 h SELČ 4630,72 USD (3970,78 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. V utorok (25. 8.) sa cena zlata zvýšila nad 4696 USD/unca, čo bola najvyššia cena žltého kovu od 14. mája.
V prípade ďalších drahých kovov však cena v stredu vzrástla. Cena striebra sa zvýšila o 0,3 % na 68,81 USD, cena platiny o 0,5 % na 1866,71 USD a cena paládia o 0,8 % na 1336,76 USD/unca.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 10.00 h SELČ 4630,72 USD (3970,78 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. V utorok (25. 8.) sa cena zlata zvýšila nad 4696 USD/unca, čo bola najvyššia cena žltého kovu od 14. mája.
V prípade ďalších drahých kovov však cena v stredu vzrástla. Cena striebra sa zvýšila o 0,3 % na 68,81 USD, cena platiny o 0,5 % na 1866,71 USD a cena paládia o 0,8 % na 1336,76 USD/unca.
(1 EUR = 1,1662 USD)