Cena zlata klesla, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Spotová cena zlata dosiahla do 9.30 h SELČ tesne pod 4593 USD (3924,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 1. mája (TASR) - Cena zlata zaznamenala v piatok dopoludnia mierny pokles a k poklesu smeruje aj za celý týždeň. Na cenu drahého kovu tlačia vysoké ceny ropy, ktoré vyvolávajú obavy z výrazného zrýchlenia inflácie, čo by znamenalo dlhšie obdobie vysokých úrokových sadzieb. To je situácia, ktorá je pre cenu zlata nevýhodná. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.30 h SELČ tesne pod 4593 USD (3924,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,5 % na 4604,50 USD/unca.
V tomto týždni klesla cena žltého kovu približne o 2,4 %. Za tým je najmä vývoj počas stredajšieho obchodovania (29. 4.), keď cena zlata zaznamenala najnižšiu úroveň za ostatný mesiac.
Okrem zlata vykázala mierny pokles ceny iba platina. Jej cena klesla o 0,2 % na približne 1981 USD/unca. Cena striebra sa zvýšila o 0,4 % na takmer 74 USD/unca a cena paládia vzrástla o 0,1 % na takmer 1525,4 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1702 USD)
