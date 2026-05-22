< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Spotová cena zlata dosiahla do 9.45 h SELČ 4519,72 USD (3896,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 22. mája (TASR) - Cena zlata v piatok klesla, pod čo sa podpísalo najmä posilnenie dolára. Ten dosiahol najvyššiu úroveň za takmer šesť týždňov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.45 h SELČ 4519,72 USD (3896,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, kedy sa cena drahého kovu v porovnaní s predchádzajúcim vývojom počas štvrtka (21. 5.) mierne zotavila, to predstavuje pokles o 0,5 %. Aj júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,5 %, a to na 4520,30 USD/unca.
K poklesu smeruje cena zlata predbežne aj za celý týždeň, aj keď rozsah nie je výrazný. Od začiatku tohto týždňa klesla cena žltého kovu o 0,4 %. „Cenu zlata tlačí nadol posilňovanie dolára, pričom k rastu jeho kurzu prispievajú pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby v mnohých krajinách sveta,“ povedal Edward Meir, analytik zo spoločnosti Marex.
Okrem toho vzrástli ceny ropy. To zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie a s tým riziko, že úrokové sadzby zostanú na vysokých úrovniach dlhšie, než sa pôvodne čakalo.
Ešte výraznejšie klesli ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 1,1 % na 75,82 USD za troyskú uncu. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,5 % na 1949,43 USD a cena paládia o 0,8 % na 1368,70 USD/unca. Vo všetkých prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,1599 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 9.45 h SELČ 4519,72 USD (3896,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, kedy sa cena drahého kovu v porovnaní s predchádzajúcim vývojom počas štvrtka (21. 5.) mierne zotavila, to predstavuje pokles o 0,5 %. Aj júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,5 %, a to na 4520,30 USD/unca.
K poklesu smeruje cena zlata predbežne aj za celý týždeň, aj keď rozsah nie je výrazný. Od začiatku tohto týždňa klesla cena žltého kovu o 0,4 %. „Cenu zlata tlačí nadol posilňovanie dolára, pričom k rastu jeho kurzu prispievajú pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby v mnohých krajinách sveta,“ povedal Edward Meir, analytik zo spoločnosti Marex.
Okrem toho vzrástli ceny ropy. To zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie a s tým riziko, že úrokové sadzby zostanú na vysokých úrovniach dlhšie, než sa pôvodne čakalo.
Ešte výraznejšie klesli ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 1,1 % na 75,82 USD za troyskú uncu. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,5 % na 1949,43 USD a cena paládia o 0,8 % na 1368,70 USD/unca. Vo všetkých prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,1599 USD)