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Cena zlata klesla, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Spotová cena zlata dosiahla do 11.00 h SELČ 4463,73 USD (3834,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %.
Autor TASR
Londýn 5. júna (TASR) - Cena zlata zaznamenala v piatok mierny pokles, ten však podľa všetkého vykáže aj za celý týždeň. Vývoj ceny žltého kovu sa počas týždňa menil, výraznejšie ho však ovplyvnil pokles nádejí na rýchle vyriešenie konfliktu na Blízkom východe. Ak sa vojna v regióne čoskoro nevyrieši, bude to znamenať dlhodobejšie vysoké ceny ropy a riziko rastu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 11.00 h SELČ 4463,73 USD (3834,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Od začiatku tohto týždňa klesla cena drahého kovu o 1,6 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,3 % na 4491 USD za troyskú uncu.
Izrael a Libanon sa tento týždeň dohodli na prímerí, s čím však nesúhlasilo hnutie Hizballáh. Navyše, Izrael oznámil, že svoje vojská z Libanonu nestiahne, a ani dohodnuté prímerie sa nedodržiava. Irán pritom podmienil pokračovanie rokovaní a dohodu s USA ukončením bojov v Libanone.
Trhy momentálne očakávajú, že americká centrálna banka do konca tohto roka zvýši úrokové sadzby. Pravdepodobnosť ich zvýšenia o 25 bázických bodov na zasadnutí v decembri stanovili na 37 %. Investori okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj. Tie zverejní ministerstvo práce v popoludňajších hodinách.
Pokles zaznamenala cena aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra klesla o 1,7 % na 72,58 USD, cena platiny o 1,2 % na 1877,82 USD a cena paládia o 1,5 % na 1300,90 USD za troyskú uncu. Vo všetkých prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,164 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 11.00 h SELČ 4463,73 USD (3834,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Od začiatku tohto týždňa klesla cena drahého kovu o 1,6 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,3 % na 4491 USD za troyskú uncu.
Izrael a Libanon sa tento týždeň dohodli na prímerí, s čím však nesúhlasilo hnutie Hizballáh. Navyše, Izrael oznámil, že svoje vojská z Libanonu nestiahne, a ani dohodnuté prímerie sa nedodržiava. Irán pritom podmienil pokračovanie rokovaní a dohodu s USA ukončením bojov v Libanone.
Trhy momentálne očakávajú, že americká centrálna banka do konca tohto roka zvýši úrokové sadzby. Pravdepodobnosť ich zvýšenia o 25 bázických bodov na zasadnutí v decembri stanovili na 37 %. Investori okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj. Tie zverejní ministerstvo práce v popoludňajších hodinách.
Pokles zaznamenala cena aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra klesla o 1,7 % na 72,58 USD, cena platiny o 1,2 % na 1877,82 USD a cena paládia o 1,5 % na 1300,90 USD za troyskú uncu. Vo všetkých prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,164 USD)