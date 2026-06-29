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Cena zlata opäť poklesla
Na záver minulého týždňa klesla cena zlata o 1,7 %, čo je miernejší pokles, než to vyzeralo na začiatku piatkového (26. 6.) obchodovania
Autor TASR
Londýn 29. júna (TASR) - Cena zlata pokračovala v pondelok v poklese po tom, ako najnovšie zostrenie konfliktu na Blízkom východe vyvolalo obavy z inflácie. To ešte posilnilo očakávania, že americká centrálna banka tento rok sprísni menovú politiku. Cena žltého kovu zároveň smeruje k ďalšiemu mesačnému poklesu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SELČ 4036,19 USD (3540,21 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,3 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4051 USD/unca.
Na záver minulého týždňa klesla cena zlata o 1,7 %, čo je miernejší pokles, než to vyzeralo na začiatku piatkového (26. 6.) obchodovania. Napriek tomu smeruje za celý mesiac k poklesu, už štvrtý mesiac po sebe, pričom predbežne klesla oproti koncu mája o viac než 10 %.
V minulých dňoch došlo k opätovným vzájomným útokom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Krajiny sa síce neskôr dohodli na zastavení útokov a podľa médií sa v utorok plánujú zísť v Katare s cieľom vyriešiť spory súvisiace s Hormuzským prielivom. Investori však zotrvávajú v neistote a cenu zlata nepodporuje ani najnovší rast cien ropy, čo zvyšuje inflačné očakávania.
Z ďalších drahých kovov klesli ceny striebra a platiny. V prvom prípade o 2,4 % na 57,73 USD a v druhom o 1,4 % na 1590,70 USD za troyskú uncu. Cena paládia mierne vzrástla, a to o 0,6 % na 1216,67 USD/unca.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SELČ 4036,19 USD (3540,21 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,3 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4051 USD/unca.
Na záver minulého týždňa klesla cena zlata o 1,7 %, čo je miernejší pokles, než to vyzeralo na začiatku piatkového (26. 6.) obchodovania. Napriek tomu smeruje za celý mesiac k poklesu, už štvrtý mesiac po sebe, pričom predbežne klesla oproti koncu mája o viac než 10 %.
V minulých dňoch došlo k opätovným vzájomným útokom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Krajiny sa síce neskôr dohodli na zastavení útokov a podľa médií sa v utorok plánujú zísť v Katare s cieľom vyriešiť spory súvisiace s Hormuzským prielivom. Investori však zotrvávajú v neistote a cenu zlata nepodporuje ani najnovší rast cien ropy, čo zvyšuje inflačné očakávania.
Z ďalších drahých kovov klesli ceny striebra a platiny. V prvom prípade o 2,4 % na 57,73 USD a v druhom o 1,4 % na 1590,70 USD za troyskú uncu. Cena paládia mierne vzrástla, a to o 0,6 % na 1216,67 USD/unca.
(1 EUR = 1,1401 USD)