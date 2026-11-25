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Cena zlata klesla na 15-mesačné minimum
Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 3 % a najnižšiu úroveň od augusta 2025.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v poklese, pričom zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov. Zároveň prvýkrát za vyše roka klesla pod hranicu 3500 USD za troyskú uncu (31,1 g). Vývoj ceny žltého kovu ovplyvnili nové ekonomické údaje z USA, ktoré poukázali na pokračovanie inflácie a prakticky isté sprísnenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 17.15 h SEČ 3445,89 USD (3151,25 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 3 % a najnižšiu úroveň od augusta 2025. Cena zlata sa zároveň prvýkrát od septembra minulého roka dostala pod hranicu 3500 USD/unca.
Výrazný pokles zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Klesol o 3,3 % na 3445,10 USD za uncu.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v USA, čo je ukazovateľ, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), pokračoval v raste aj v októbri. Medzimesačne sa zvýšil o 0,3 %, čo je síce miernejší rast než v septembri, stále však dostatočný na to, aby Fed zvýšil úrokové sadzby.
Od zaznamenania historického maxima koncom januára klesla cena zlata už o zhruba 37 %. Maximum zaznamenala 29. januára, keď dosiahla 5594,82 USD za troyskú uncu.
V stredu zaznamenali prepad aj ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 5,4 % na 38,65 USD/unca, čo je ako pri zlate najnižšia hodnota od augusta 2025. Cena platiny klesla o 4,1 % na 1224,13 USD/unca, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júna minulého roka. Cena paládia zaznamenala pokles o 3,2 % na 826 USD/unca.
(1 EUR = 1,0935 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 17.15 h SEČ 3445,89 USD (3151,25 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 3 % a najnižšiu úroveň od augusta 2025. Cena zlata sa zároveň prvýkrát od septembra minulého roka dostala pod hranicu 3500 USD/unca.
Výrazný pokles zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Klesol o 3,3 % na 3445,10 USD za uncu.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v USA, čo je ukazovateľ, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), pokračoval v raste aj v októbri. Medzimesačne sa zvýšil o 0,3 %, čo je síce miernejší rast než v septembri, stále však dostatočný na to, aby Fed zvýšil úrokové sadzby.
Od zaznamenania historického maxima koncom januára klesla cena zlata už o zhruba 37 %. Maximum zaznamenala 29. januára, keď dosiahla 5594,82 USD za troyskú uncu.
V stredu zaznamenali prepad aj ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 5,4 % na 38,65 USD/unca, čo je ako pri zlate najnižšia hodnota od augusta 2025. Cena platiny klesla o 4,1 % na 1224,13 USD/unca, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júna minulého roka. Cena paládia zaznamenala pokles o 3,2 % na 826 USD/unca.
(1 EUR = 1,0935 USD)