< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla na najnižšiu úroveň za viac než rok
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SEČ 3871,39 USD (3514,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 16. novembra (TASR) - Cena zlata zaznamenala v pondelok nakrátko pokles na najnižšiu úroveň za viac než rok. Tlak na žltý kov vyvolali očakávania rastu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed) a posilnenie dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SEČ 3871,39 USD (3514,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,2 %. Počas obchodovania však klesla až na 3830 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od októbra 2025. Decembrový kontrakt na zlato klesol o 0,3 % na 3874,60 USD/unca.
„Údaje z USA z minulého týždňa poukazujú na naďalej vysokú infláciu, čo sa odráža na zvýšenom očakávaní sprísnenia menovej politiky na decembrovom zasadnutí Fedu. To posilnilo dolár a výnosy vládnych dlhopisov,“ povedal Peter Grant, viceprezident zo spoločnosti Zaner Metals. Dolár sa v súčasnosti pohybuje na jednej z najvyšších úrovní od apríla 2025.
Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí Fedu stanovili trhy momentálne na 91 %, pričom táto pravdepodobnosť platí pre zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Niektorí obchodníci nevylučujú ani zvýšenie o 50 bázických bodov, pravdepodobnosť v tomto prípade je však stanovená iba na 9 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 3,1 % na 47,22 USD za uncu a cena platiny o 2,8 % na 1452,22 USD/unca. Klesla aj cena paládia, a to o 1,4 % na 986,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1014 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SEČ 3871,39 USD (3514,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,2 %. Počas obchodovania však klesla až na 3830 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od októbra 2025. Decembrový kontrakt na zlato klesol o 0,3 % na 3874,60 USD/unca.
„Údaje z USA z minulého týždňa poukazujú na naďalej vysokú infláciu, čo sa odráža na zvýšenom očakávaní sprísnenia menovej politiky na decembrovom zasadnutí Fedu. To posilnilo dolár a výnosy vládnych dlhopisov,“ povedal Peter Grant, viceprezident zo spoločnosti Zaner Metals. Dolár sa v súčasnosti pohybuje na jednej z najvyšších úrovní od apríla 2025.
Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí Fedu stanovili trhy momentálne na 91 %, pričom táto pravdepodobnosť platí pre zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Niektorí obchodníci nevylučujú ani zvýšenie o 50 bázických bodov, pravdepodobnosť v tomto prípade je však stanovená iba na 9 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 3,1 % na 47,22 USD za uncu a cena platiny o 2,8 % na 1452,22 USD/unca. Klesla aj cena paládia, a to o 1,4 % na 986,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1014 USD)