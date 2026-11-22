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Cena zlata klesla na najnižšiu úroveň za 14 mesiacov
Akciové trhy po celom svete sa v piatok prudko oslabili. Burzový debut spoločnosti Anthropic totiž nedokázal obnoviť dôveru investorov v technologický sektor a investície do umelej inteligencie.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Ceny zlata pokračovali v piatok (20. 11.) v prudkom poklese a na najnižšiu úroveň za 14 mesiacov. Dôvodmi sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, posilňovanie dolára a výpredaj akcií spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata v piatok klesla o 2,4 % na 3538,49 USD (3219,74 eura) za troyskú uncu (31,1 gramu). Počas obchodovania sa dostala až na 3502,49 USD, čo bolo najmenej od septembra minulého roka. Za uplynulý týždeň zlato padlo o približne 9,4 %.
Decembrový kontrakt na zlato uzavrel piatkové obchodovanie na komoditnej burze Comex so stratou 4,62 % na 3515,40 USD za uncu a za celý týždeň sa oslabil o takmer 9 %.
„Pokračujúci výpredaj akcií firiem spojených s umelou inteligenciou núti niektorých investorov predávať aj zlato, aby pokryli straty z iných investícií,“ uviedol šéf obchodovania s kovmi spoločnosti High Ridge Futures David Meger.
Akciové trhy po celom svete sa v piatok prudko oslabili. Burzový debut spoločnosti Anthropic totiž nedokázal obnoviť dôveru investorov v technologický sektor a investície do umelej inteligencie.
Podľa Megera negatívny vplyv na zlato majú aj očakávania zvýšenia úrokových sadzieb, silnejší dolár a pretrvávajúca inflácia.
Vyjadrenia predstaviteľov Fedu v uplynulom týždni nadviazali na reštriktívny tón z októbrového zasadnutia menového výboru (FOMC). Šéfka filadelfského Fedu Anna Paulsonová upozornila na inflačné riziká, ktoré by mohli odôvodniť ďalšie zvýšenie sadzieb.
Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group finančné trhy pripisujú decembrovému zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov pravdepodobnosť 96 %.
„Ceny môžu počas niekoľkých nasledujúcich obchodných dní ešte výrazne klesnúť. Z časového hľadiska je však veľmi pravdepodobné, že trhy so zlatom a striebrom čoskoro dosiahnu svoje dno,“ uviedol analytik spoločnosti American Gold Exchange Jim Wyckoff.
Pod tlakom boli aj ostatné drahé kovy. Spotová cena striebra v piatok klesala o 4,16 % a nachádza sa približne 66 % pod svojím rekordom z januára tohto roka. Platina klesla o 3,5 % a paládium o 1,9 %. Všetky drahé kovy zaznamenali druhý týždenný pokles po sebe.
(1 EUR = 1,099 USD)
Spotová cena zlata v piatok klesla o 2,4 % na 3538,49 USD (3219,74 eura) za troyskú uncu (31,1 gramu). Počas obchodovania sa dostala až na 3502,49 USD, čo bolo najmenej od septembra minulého roka. Za uplynulý týždeň zlato padlo o približne 9,4 %.
Decembrový kontrakt na zlato uzavrel piatkové obchodovanie na komoditnej burze Comex so stratou 4,62 % na 3515,40 USD za uncu a za celý týždeň sa oslabil o takmer 9 %.
„Pokračujúci výpredaj akcií firiem spojených s umelou inteligenciou núti niektorých investorov predávať aj zlato, aby pokryli straty z iných investícií,“ uviedol šéf obchodovania s kovmi spoločnosti High Ridge Futures David Meger.
Akciové trhy po celom svete sa v piatok prudko oslabili. Burzový debut spoločnosti Anthropic totiž nedokázal obnoviť dôveru investorov v technologický sektor a investície do umelej inteligencie.
Podľa Megera negatívny vplyv na zlato majú aj očakávania zvýšenia úrokových sadzieb, silnejší dolár a pretrvávajúca inflácia.
Vyjadrenia predstaviteľov Fedu v uplynulom týždni nadviazali na reštriktívny tón z októbrového zasadnutia menového výboru (FOMC). Šéfka filadelfského Fedu Anna Paulsonová upozornila na inflačné riziká, ktoré by mohli odôvodniť ďalšie zvýšenie sadzieb.
Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group finančné trhy pripisujú decembrovému zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov pravdepodobnosť 96 %.
„Ceny môžu počas niekoľkých nasledujúcich obchodných dní ešte výrazne klesnúť. Z časového hľadiska je však veľmi pravdepodobné, že trhy so zlatom a striebrom čoskoro dosiahnu svoje dno,“ uviedol analytik spoločnosti American Gold Exchange Jim Wyckoff.
Pod tlakom boli aj ostatné drahé kovy. Spotová cena striebra v piatok klesala o 4,16 % a nachádza sa približne 66 % pod svojím rekordom z januára tohto roka. Platina klesla o 3,5 % a paládium o 1,9 %. Všetky drahé kovy zaznamenali druhý týždenný pokles po sebe.
(1 EUR = 1,099 USD)