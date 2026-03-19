Cena zlata klesla na najnižšiu úroveň za takmer šesť týždňov
Londýn 19. marca (TASR) - Cena zlata zaznamenala vo štvrtok okolo poludnia pokles o takmer 3 % a pohybovala sa tesne nad 4687 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dopoludnia klesla ešte výraznejšie, pričom zaznamenala najnižšiu úroveň za takmer šesť týždňov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.30 h SEČ 4687,19 USD (4075,82 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 2,7 %. V dopoludňajších hodinách klesla ešte výraznejšie, a to na 4665,69 USD/unca, čo bola najnižšia hodnota od 6. februára. Aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 4,3 % na 4688,20 USD/unca.
Smerom nadol cenu drahého kovu posunulo posilnenie dolára, rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá v stredu (18. 3.) ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, ako aj vyjadrenia prezidenta Jeroma Powella po zasadnutí Fedu. „Tie boli viac jastrabie,“ povedal analytik zo Saxo Bank Ole Hansen.
Avšak Nitesh Shah, komoditný stratég zo spoločnosti WisdomTree, očakáva opätovný návrat ceny žltého kovu k rastu. „Geopolitické riziká budú pretrvávať, čo sa opätovne odrazí na vývoji cien zlata. Takže, napriek súčasnej krátkodobej konsolidácii, predpokladám, že cena zlata by nemala mať problém dostať sa do konca roka na 6000 USD za uncu,“ povedal Shah.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 6,3 % na 70,65 USD/unca, pričom nakrátko sa dostala pod hranicu 70 USD, keď zaznamenala 69,95 USD za uncu. Aj v prípade striebra to bola najnižšia hodnota od 6. februára. Cena platiny zaznamenala pokles o 4,4 % na 1934,90 USD a cena paládia o 1,9 % na 1448,05 USD za uncu.
(1 EUR = 1,15 USD)
