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Cena zlata klesla na takmer mesačné minimum
Pod to sa podpísala eskalácia konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Cena zlata klesla v stredu na najnižšiu úroveň za takmer mesiac, pod čo sa podpísala eskalácia konfliktu na Blízkom východe. Tá viedla k zvýšeniu obáv z energetickej inflácie a posilneniu dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo poludnia 4302,20 USD (3711,99 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najnižšia cena od 7. augusta. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4349,80 USD/unca.
„Pretrvávajúca geopolitická neistota tlačí ceny ropy nahor, čo predstavuje zvýšené inflačné riziko a tlak na americkú centrálnu banku (Fed) zvýšiť úrokové sadzby. To sa odráža na posilňovaní dolára a naopak, na znižovaní ceny žltého kovu,“ povedal Nikos Tzabouras, analytik platformy Tradu.com patriacej investičnej banke Jefferies.
Cena klesla aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra sa znížila o 1 % na 63,59 USD, cena platiny o 1,4 % na 1716,52 USD a cena paládia o 0,7 % na 1304,50 USD/unca.
(1 EUR = 1,159 USD)
Spotová cena zlata dosiahla okolo poludnia 4302,20 USD (3711,99 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najnižšia cena od 7. augusta. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4349,80 USD/unca.
„Pretrvávajúca geopolitická neistota tlačí ceny ropy nahor, čo predstavuje zvýšené inflačné riziko a tlak na americkú centrálnu banku (Fed) zvýšiť úrokové sadzby. To sa odráža na posilňovaní dolára a naopak, na znižovaní ceny žltého kovu,“ povedal Nikos Tzabouras, analytik platformy Tradu.com patriacej investičnej banke Jefferies.
Cena klesla aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra sa znížila o 1 % na 63,59 USD, cena platiny o 1,4 % na 1716,52 USD a cena paládia o 0,7 % na 1304,50 USD/unca.
(1 EUR = 1,159 USD)