Cena zlata klesla na takmer polročné minimum

Londýn/New York 17. augusta (TASR) - Cena zlata pokračuje v poklese a vo štvrtok sa dostala na takmer polročné minimum. Aktuálne údaje totiž ukázali, že ekonomika USA je odolnejšia, než sa predpokladalo. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku ešte raz zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



V Londýne klesla cena zlata až na 1889,70 USD (1731,13 eura) za uncu (31,1 gramu), čo bolo najmenej od marca. Neskôr zmazala svoje straty a okolo poludnia sa zlato obchodovalo po 1895 USD za uncu.



Decembrový kontrakt na zlato sa na komoditnej burze Comex oslabil o 0,2 % na 1924,40 USD za uncu.



Podľa expertov negatívny vplyv na ceny zlata majú aktuálne špekulácie o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb v USA. V stredu (16. 8.) večer zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia menového výboru (FOMC) Fedu ukázala, že výbor si v rámci boja proti inflácii nechal otvorené dvere na ďalšie sprísnenie menovej politiky. Vyššie úrokové sadzby na kapitálových trhoch znižujú atraktívnosť zlata.



Špekulácie o ďalšom raste úrokových sadzieb tiež podporili dolár, čo takisto tlačilo na ceny zlata.



Experti Dekabank poukázali aj na klesajúce nákupy zlata zo strany centrálnych bánk. Podľa údajov World Gold Council nákupy centrálnych bánk v období od apríla do júna v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka klesli približne o 35 %. "Kým v 3. štvrťroku 2022 bol ich podiel na celkovom dopyte ešte približne tretinový, v poslednom období to bolo už len niečo vyše 10 %," uviedla vo svojej analýze Dekabank.



Začiatkom mája sa cena zlata dostala až na 2062 USD za uncu a približovala sa k rekordnej úrovni. Analytici Dekabank predpokladajú, že až do konca roka tohto roka by sa cena zlata mala pohybovať okolo 1900 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0916 USD)