< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, naďalej sa však drží nad 5040 USD za troyskú uncu
Reagovala na zvýšenie rizikového apetítu investorov.
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Cena zlata v utorok klesla, keď reagovala na zvýšenie rizikového apetítu investorov. Tí zároveň vyčkávajú na nové ekonomické údaje z USA, ktoré budú zverejnené tento týždeň a mali by naznačiť vývoj v oblasti úrokových sadzieb. Napriek poklesu sa však cena zlata naďalej drží nad 5040 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.20 h SEČ 5042,63 USD (4242,50 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,4 %. Svoje maximum zaznamenala 29. januára, keď dosiahla 5594,82 USD/unca.
Investori čakajú na sériu ekonomických údajov zo Spojených štátov naplánovaných na tento týždeň. Medzi najviac očakávané patrí odložená správa o vývoji na americkom pracovnom trhu za január. Tú malo ministerstvo práce zverejniť v piatok 6. februára, zverejní ju však až v stredu 11. februára. Okrem toho čakajú aj na údaje o vývoji inflácie, ktoré budú známe budúci piatok. Práve tieto ekonomické ukazovatele výrazne ovplyvnia vyhliadky v oblasti úrokových sadzieb.
Pokles zaznamenala aj cena striebra. Klesla o 1,4 % na 82,20 USD/unca. Počas predchádzajúceho obchodovania však vzrástla o takmer 7 %.
Podobne aj ceny platiny a paládia klesli. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,1 % na 2100,53 USD a cena paládia o 0,6 % na 1730 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1886 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.20 h SEČ 5042,63 USD (4242,50 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,4 %. Svoje maximum zaznamenala 29. januára, keď dosiahla 5594,82 USD/unca.
Investori čakajú na sériu ekonomických údajov zo Spojených štátov naplánovaných na tento týždeň. Medzi najviac očakávané patrí odložená správa o vývoji na americkom pracovnom trhu za január. Tú malo ministerstvo práce zverejniť v piatok 6. februára, zverejní ju však až v stredu 11. februára. Okrem toho čakajú aj na údaje o vývoji inflácie, ktoré budú známe budúci piatok. Práve tieto ekonomické ukazovatele výrazne ovplyvnia vyhliadky v oblasti úrokových sadzieb.
Pokles zaznamenala aj cena striebra. Klesla o 1,4 % na 82,20 USD/unca. Počas predchádzajúceho obchodovania však vzrástla o takmer 7 %.
Podobne aj ceny platiny a paládia klesli. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,1 % na 2100,53 USD a cena paládia o 0,6 % na 1730 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1886 USD)