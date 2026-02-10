Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Ekonomika

Cena zlata klesla, naďalej sa však drží nad 5040 USD za troyskú uncu

.
Na archívnej snímke tehličky zlata sa nachádzajú v nemeckej centrálnej banke, Deutsche Bundesbank (DBB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Reagovala na zvýšenie rizikového apetítu investorov.

Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Cena zlata v utorok klesla, keď reagovala na zvýšenie rizikového apetítu investorov. Tí zároveň vyčkávajú na nové ekonomické údaje z USA, ktoré budú zverejnené tento týždeň a mali by naznačiť vývoj v oblasti úrokových sadzieb. Napriek poklesu sa však cena zlata naďalej drží nad 5040 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 13.20 h SEČ 5042,63 USD (4242,50 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,4 %. Svoje maximum zaznamenala 29. januára, keď dosiahla 5594,82 USD/unca.

Investori čakajú na sériu ekonomických údajov zo Spojených štátov naplánovaných na tento týždeň. Medzi najviac očakávané patrí odložená správa o vývoji na americkom pracovnom trhu za január. Tú malo ministerstvo práce zverejniť v piatok 6. februára, zverejní ju však až v stredu 11. februára. Okrem toho čakajú aj na údaje o vývoji inflácie, ktoré budú známe budúci piatok. Práve tieto ekonomické ukazovatele výrazne ovplyvnia vyhliadky v oblasti úrokových sadzieb.

Pokles zaznamenala aj cena striebra. Klesla o 1,4 % na 82,20 USD/unca. Počas predchádzajúceho obchodovania však vzrástla o takmer 7 %.

Podobne aj ceny platiny a paládia klesli. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,1 % na 2100,53 USD a cena paládia o 0,6 % na 1730 USD za troyskú uncu.

(1 EUR = 1,1886 USD)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny