Cena zlata klesla, nadol ju tlačia očakávania rokovaní Číny a USA

Londýn 7. mája (TASR) - Cena zlata klesla v stredu o viac než 1 % po informáciách o príprave rokovaní vysokopostavených predstaviteľov Číny a Spojených štátov o obchode. To posilnilo očakávania investorov, že napätie medzi najväčšími ekonomikami sveta sa zmierni. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zlato funguje pre investorov ako takzvaný bezpečný prístav, teda aktívum, na ktoré sa obracajú v časoch zvýšeného napätia, neistoty a otrasov na trhoch. Informácie o plánovaných rokovaniach, ktoré by sa mali uskutočniť koncom týždňa vo Švajčiarsku, však zvyšujú šance na zmiernenie napätia, čo by znamenalo podporu pre ekonomiku a trhy. Cena zlata za takýchto okolností smeruje nadol.



Spotová cena zlata dosiahla krátko popoludní 3380,51 USD (2985 eur) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, počas ktorého zaznamenala výrazný rast, to znamená pokles o 1,4 %.



Americkú stranu budú na rokovaniach vo Švajčiarsku zastupovať americký minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer. Čínsku delegáciu povedie vicepremiér Che Li-feng, oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. „Vicepremiér Che, hlavný predstaviteľ Číny pre ekonomické a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, sa stretne s ministrom financií Bessentom,“ doplnilo ministerstvo. Hlavnou témou budú dovozné clá.



S ich zavádzaním voči obchodným partnerom začali Spojené štáty, pričom Čína reagovala rovnakou mincou. Americký prezident Donald Trump clá na dovoz čínskych tovarov postupne zvýšil na 145 %, Čína potom dovozné clá na americké produkty zvýšila na 125 %.



Pozornosť trhov sa okrem toho v stredu sústreďuje aj na zasadnutie americkej centrálnej banky Fed. Tá po jeho skončení oznámi vo večerných hodinách svoje rozhodnutie vo veci úrokových sadzieb. Očakáva sa, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené, trhy však čakajú na signály banky, čo sa týka ich ďalšieho vývoja.



Z ostatných drahých kovov cena striebra klesla o 1,3 % a pokles zaznamenala aj cena platiny, a to o 0,2 %. Naopak, cena paládia sa o 0,2 % zvýšila.



(1 EUR = 1,1325 USD)