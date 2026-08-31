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Cena zlata klesla, no smeruje k najprudšiemu rastu za sedem mesiacov
Nové útoky na Blízkom východe opätovne zvýšili obavy zo zrýchlenia inflácie.
Autor TASR
Londýn 31. augusta (TASR) - Cena zlata zaznamenala na začiatku tohto týždňa mierny pokles. Nové útoky na Blízkom východe opätovne zvýšili obavy zo zrýchlenia inflácie a nepriaznivo na cenu žltého kovu zapôsobili aj vyjadrenia prezidenta americkej centrálnej banky (Fed), ktoré posilnili očakávania, že banka na septembrovom zasadnutí pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb. Za celý august však cena zlata smeruje k rastu, a to najvýraznejšiemu za sedem mesiacov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 12.30 h SELČ 4448,19 USD (3820,48 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,1 %. Rozsah poklesu je tak iba mierny a za celý mesiac smeruje cena zlata naďalej k najvýraznejšiemu rastu od januára. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,7 % na 4498,90 USD/unca.
V piatok (28. 8.) klesla cena zlata o viac než 3 %, čo bol najvýraznejší pokles od 10. júna. Trhy tak reagovali na vystúpenie šéfa Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. Warsh tam uviedol, že vysoká inflácia v USA je „znepokojujúca“. Okrem toho povedal, že „ak nebudú mať istotu, že základná inflácia smeruje dostatočne rýchlo k inflačnému cieľu Fedu (2 %), budú musieť s tým niečo urobiť“. Pre trhy to znamenalo, že je potrebné počítať so zvýšením úrokových sadzieb už na septembrovom zasadnutí.
Navyše, Američania zaútočili cez víkend na iránske ciele na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Irán na to odpovedal útokom na americkú leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch (SAE).
V reakcii na najnovší vývoj situácie obchodníci stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v USA na septembrovom zasadnutí na 62 %. Pred vystúpením Warsha v Jackson Hole dosahovala pravdepodobnosť takéhoto vývoja 36 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1 % na 67 USD/unca. Za celý mesiac zaznamenala rast o vyše 16 %, k čomu prispel aj piatkový vývoj, keď cena striebra vyskočila na najvyššiu hodnotu od polovice júna.
Naopak, ceny platiny a paládia v pondelok klesli, pričom cena platiny o 1 % na 1802,45 USD a cena paládia o 1,8 % na 1394,85 USD za troyskú uncu. Za august však v obidvoch prípadoch smerujú k najvýraznejšiemu rastu od decembra.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 12.30 h SELČ 4448,19 USD (3820,48 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,1 %. Rozsah poklesu je tak iba mierny a za celý mesiac smeruje cena zlata naďalej k najvýraznejšiemu rastu od januára. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,7 % na 4498,90 USD/unca.
V piatok (28. 8.) klesla cena zlata o viac než 3 %, čo bol najvýraznejší pokles od 10. júna. Trhy tak reagovali na vystúpenie šéfa Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. Warsh tam uviedol, že vysoká inflácia v USA je „znepokojujúca“. Okrem toho povedal, že „ak nebudú mať istotu, že základná inflácia smeruje dostatočne rýchlo k inflačnému cieľu Fedu (2 %), budú musieť s tým niečo urobiť“. Pre trhy to znamenalo, že je potrebné počítať so zvýšením úrokových sadzieb už na septembrovom zasadnutí.
Navyše, Američania zaútočili cez víkend na iránske ciele na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Irán na to odpovedal útokom na americkú leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch (SAE).
V reakcii na najnovší vývoj situácie obchodníci stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v USA na septembrovom zasadnutí na 62 %. Pred vystúpením Warsha v Jackson Hole dosahovala pravdepodobnosť takéhoto vývoja 36 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1 % na 67 USD/unca. Za celý mesiac zaznamenala rast o vyše 16 %, k čomu prispel aj piatkový vývoj, keď cena striebra vyskočila na najvyššiu hodnotu od polovice júna.
Naopak, ceny platiny a paládia v pondelok klesli, pričom cena platiny o 1 % na 1802,45 USD a cena paládia o 1,8 % na 1394,85 USD za troyskú uncu. Za august však v obidvoch prípadoch smerujú k najvýraznejšiemu rastu od decembra.
(1 EUR = 1,1643 USD)