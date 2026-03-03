< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla o štyri percentá
Posilnenie dolára a nárast očakávaní, týkajúcich sa úrokových sadzieb, totiž znížili dopyt po zlate.
Autor TASR
New York/Londýn 3. marca (TASR) - Cena zlata klesla o štyri percentá. Posilnenie dolára a nárast očakávaní, týkajúcich sa úrokových sadzieb, totiž znížili dopyt po zlate. TASR o tom informovala v utorok na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata sa v utorok prudko oslabila, v jednom momente až o viac než štyri percentá. Časť investorov totiž v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán ako bezpečný prístav uprednostnila dolár pred zlatom. K oslabeniu prispel aj pokles očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v dohľadnom čase zníži úrokové sadzby. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné riziká.
Spotová cena zlata sa o 15.33 h SEČ nachádzala s mínusom 203,62 USD alebo 3,83 % na 5118,50 USD (4375,53 eura) za uncu (31,1 g). Predtým spadla na najnižšiu úroveň od 20. februára. Aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 3,12 % na 5146,10 USD za uncu.
Podľa nezávislého analytika Rossa Normana dolár prudko rastie, rovnako ako výnosy amerických štátnych dlhopisov, čo má výrazný negatívny vplyv na zlato a predovšetkým na striebro.
Spotová cena striebra spadla o 9,1 % na 81,31 USD za uncu po tom, čo sa v pondelok (2. 3.) dostala na najvyššiu úroveň za viac než štyri týždne.
(1 EUR = 1,1698 USD)
