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Cena zlata klesla o takmer 2 % k hranici 4071 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SEČ 4071,07 USD (3637,16 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,6 %.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Cena zlata klesla v utorok o takmer 2 %, pod čo sa podpísali vyjadrenia guvernéra americkej centrálnej banky (Fed), že v prípade nepriaznivých údajov o inflácii bude potrebné výraznejšie zvýšiť úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SEČ 4071,07 USD (3637,16 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,6 %. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,9 % na 4079,80 USD/unca.
Vývoj ceny žltého kovu ovplyvnili vyjadrenia guvernéra Fedu Christophera Wallera, podľa ktorého by banka mala pristúpiť nielen k zvýšeniu úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí, ale v prípade zrýchlenia inflácie aj k zvýšeniu vo väčšom rozsahu. Sám navrhuje zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby v takom prípade o 50 bázických bodov. Okrem toho podporuje sprísnenie menovej politiky aj vtedy, keď sa ukáže, že inflácia sa v októbri zmiernila. Vtedy by banka mala v decembri úrokové sadzby zvýšiť o 25 bázických bodov.
Jeho slová tak posilnili očakávania trhov, že na tohtoročnom poslednom zasadnutí pristúpi Fed k sprísneniu menovej politiky. Pravdepodobnosť takéhoto kroku zvýšili najnovšie na 99 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 2,1 % na 52,27 USD a pokles vykázala aj cena paládia. Dosiahla 1027,97 USD za troyskú uncu, čo predstavuje pokles o 1,3 %.
(1 EUR = 1,1193 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SEČ 4071,07 USD (3637,16 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,6 %. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,9 % na 4079,80 USD/unca.
Vývoj ceny žltého kovu ovplyvnili vyjadrenia guvernéra Fedu Christophera Wallera, podľa ktorého by banka mala pristúpiť nielen k zvýšeniu úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí, ale v prípade zrýchlenia inflácie aj k zvýšeniu vo väčšom rozsahu. Sám navrhuje zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby v takom prípade o 50 bázických bodov. Okrem toho podporuje sprísnenie menovej politiky aj vtedy, keď sa ukáže, že inflácia sa v októbri zmiernila. Vtedy by banka mala v decembri úrokové sadzby zvýšiť o 25 bázických bodov.
Jeho slová tak posilnili očakávania trhov, že na tohtoročnom poslednom zasadnutí pristúpi Fed k sprísneniu menovej politiky. Pravdepodobnosť takéhoto kroku zvýšili najnovšie na 99 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 2,1 % na 52,27 USD a pokles vykázala aj cena paládia. Dosiahla 1027,97 USD za troyskú uncu, čo predstavuje pokles o 1,3 %.
(1 EUR = 1,1193 USD)