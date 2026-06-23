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Cena zlata klesla o takmer 2 %, pohybuje sa okolo 4119 USD za uncu
Cenu zlata ovplyvnilo posilnenie dolára, ktoré je dôsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed).
Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Cena zlata klesla v utorok o takmer 2 %, pričom skĺzla k hranici 4119 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu zlata ovplyvnilo posilnenie dolára, ktoré je dôsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4119,13 USD (3595,61 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,7 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,5 % na 4137,10 bodu.
„Cenu zlata síce na začiatku týždňa podporil pokles cien ropy, vývoj kurzu amerického dolára však zlatu takúto podporu neposkytol. Dolár pokračuje v posilňovaní, keďže trhy v čoraz väčšej miere predpokladajú zvýšenie úrokových sadzieb v USA ku koncu roka,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade.
Pravdepodobnosť, že Fed v decembri zvýši úrokové sadzby, stanovili investori na 88 %. Pred zasadnutím menového výboru Fedu minulý týždeň dosahovala pravdepodobnosť takéhoto kroku 61 %.
Aj cena ďalších drahých kovov zaznamenala pokles, najvýraznejší v prípade striebra. Jeho cena klesla o 4 % na 62,59 USD za uncu. Cena platiny klesla o 2 % na 1644,75 USD a cena paládia o 2,3 % na 1236,50 USD/unca.
(1 EUR = 1,1456 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4119,13 USD (3595,61 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,7 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,5 % na 4137,10 bodu.
„Cenu zlata síce na začiatku týždňa podporil pokles cien ropy, vývoj kurzu amerického dolára však zlatu takúto podporu neposkytol. Dolár pokračuje v posilňovaní, keďže trhy v čoraz väčšej miere predpokladajú zvýšenie úrokových sadzieb v USA ku koncu roka,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade.
Pravdepodobnosť, že Fed v decembri zvýši úrokové sadzby, stanovili investori na 88 %. Pred zasadnutím menového výboru Fedu minulý týždeň dosahovala pravdepodobnosť takéhoto kroku 61 %.
Aj cena ďalších drahých kovov zaznamenala pokles, najvýraznejší v prípade striebra. Jeho cena klesla o 4 % na 62,59 USD za uncu. Cena platiny klesla o 2 % na 1644,75 USD a cena paládia o 2,3 % na 1236,50 USD/unca.
(1 EUR = 1,1456 USD)