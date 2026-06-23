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Cena zlata klesla o takmer 2 %, pohybuje sa okolo 4119 USD za uncu

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Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Cenu zlata ovplyvnilo posilnenie dolára, ktoré je dôsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed).

Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Cena zlata klesla v utorok o takmer 2 %, pričom skĺzla k hranici 4119 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu zlata ovplyvnilo posilnenie dolára, ktoré je dôsledkom očakávaní sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4119,13 USD (3595,61 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,7 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,5 % na 4137,10 bodu.

„Cenu zlata síce na začiatku týždňa podporil pokles cien ropy, vývoj kurzu amerického dolára však zlatu takúto podporu neposkytol. Dolár pokračuje v posilňovaní, keďže trhy v čoraz väčšej miere predpokladajú zvýšenie úrokových sadzieb v USA ku koncu roka,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade.

Pravdepodobnosť, že Fed v decembri zvýši úrokové sadzby, stanovili investori na 88 %. Pred zasadnutím menového výboru Fedu minulý týždeň dosahovala pravdepodobnosť takéhoto kroku 61 %.

Aj cena ďalších drahých kovov zaznamenala pokles, najvýraznejší v prípade striebra. Jeho cena klesla o 4 % na 62,59 USD za uncu. Cena platiny klesla o 2 % na 1644,75 USD a cena paládia o 2,3 % na 1236,50 USD/unca.

(1 EUR = 1,1456 USD)
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