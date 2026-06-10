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Cena zlata klesla o takmer 3 %
Spotová cena zlata dosiahla do 15.10 h SELČ 4151,86 USD (3598,11 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 10. júna (TASR) - Cena zlata klesla v stredu o takmer 3 %, pričom sa dostala pod 4152 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy ovplyvnili najnovšie údaje o vývoji inflácie v USA, ktoré naznačili, že americká centrálna banka (Fed) sa s uvoľnením menovej politiky ponáhľať nebude. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.10 h SELČ 4151,86 USD (3598,11 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 2,6 % a najnižšiu úroveň od 23. marca. Aj augustový kontrakt na americkej komoditnej burze Nasdaq klesol o 2,6 % a dosiahol 4174,70 USD/unca.
Trhy reagovali na najnovšie údaje z USA o vývoji spotrebiteľskej inflácie. Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v máji medziročne o 4,2 % po 3,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Inflácia tak dosiahla najvyššiu úroveň od apríla 2023. Tieto údaje výrazne redukujú možnosti zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu, naopak, ekonómovia očakávajú, že Fed úrokové sadzby do konca roka zvýši.
Z ďalších drahých kovov klesli ceny striebra a platiny. Cena striebra zaznamenala pokles o 1,1 % na 64,63 USD za troyskú uncu a cena platiny o 2,7 % na 1680,83 USD/unca. Naopak, cena paládia sa o 0,9 % zvýšila a dosiahla 1233 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1539 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 15.10 h SELČ 4151,86 USD (3598,11 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 2,6 % a najnižšiu úroveň od 23. marca. Aj augustový kontrakt na americkej komoditnej burze Nasdaq klesol o 2,6 % a dosiahol 4174,70 USD/unca.
Trhy reagovali na najnovšie údaje z USA o vývoji spotrebiteľskej inflácie. Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v máji medziročne o 4,2 % po 3,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Inflácia tak dosiahla najvyššiu úroveň od apríla 2023. Tieto údaje výrazne redukujú možnosti zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu, naopak, ekonómovia očakávajú, že Fed úrokové sadzby do konca roka zvýši.
Z ďalších drahých kovov klesli ceny striebra a platiny. Cena striebra zaznamenala pokles o 1,1 % na 64,63 USD za troyskú uncu a cena platiny o 2,7 % na 1680,83 USD/unca. Naopak, cena paládia sa o 0,9 % zvýšila a dosiahla 1233 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1539 USD)