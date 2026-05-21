Cena zlata klesla o takmer percento, pohybuje sa okolo 4508 USD/unca

Londýn 21. mája (TASR) - Cena zlata klesla vo štvrtok o takmer percento. Podpísal sa pod to rast cien ropy, ktorý zvýšil obavy zo zrýchlenia inflácie a rastu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 18.00 h SELČ zhruba 4508 USD (3886,54 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,8 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,6 % na 4509,40 USD/unca. Od vypuknutia vojny na Blízkom východe 28. februára, keď USA a Izrael napadli Irán, klesla cena zlata o viac než 15 %.
Ceny ropy vzrástli vo štvrtok o viac než 2 % potom, ako agentúra Reuters informovala, že iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí vydal nariadenie, na základe ktorého sa iránsky urán, obohatený takmer na úroveň využiteľnú v zbraniach, nesmie vyviezť do zahraničia. Nariadenie ajatolláha tak podľa Reuters môže ešte viac frustrovať amerického prezidenta Donalda Trumpa a skomplikovať rokovania o ukončení americko-izraelskej vojny proti Iránu.
Klesli aj ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra dosiahla 75,39 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,8 %. Cena platiny klesla o 0,3 % na 1945,28 USD a cena paládia o 0,4 % na 1374,74 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1599 USD)
