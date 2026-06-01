< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla o takmer percento, pohybuje sa pod 4506 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 9.18 h SELČ 4505,87 USD (3869,69 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %.
Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Po raste v závere predchádzajúceho mesiaca zaznamenala cena zlata v pondelok pokles o takmer percento. Smerom nadol posunuli cenu drahého kovu vyššie ceny ropy a zároveň posilnenie dolára. Ceny ropy reagovali na nové útoky USA na Irán a následnú odvetnú reakciu Teheránu a napätie na Blízkom východe zvýšil aj Izrael, keď premiér Benjamin Netanjahu nariadil rozšíriť pozemné operácie v Libanone, napriek prímeriu oznámenému pred šiestimi týždňami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.18 h SELČ 4505,87 USD (3869,69 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %. Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 1,2 % na 4535,90 USD/unca.
„Rast cien ropy spolu so stále nerealizovanou dohodou medzi Iránom a USA zatlačili na začiatku týždňa na cenu zlata,“ povedal Tim Waterer, hlavný ekonomický analytik zo spoločnosti KCM Trade. Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 94 USD za barel (159 litrov). Waterer však dodal, že v prípade priaznivejšej situácie, najmä poklesu cien ropy a oslabenia dolára, má zlato stále potenciál dosiahnuť do konca roka hranicu 5500 USD za troyskú uncu.
Ceny ďalších drahých kovov na rozdiel od zlata vzrástli. Cena striebra sa zvýšila o 0,7 % na 75,80 USD, cena platiny o 1 % na 1935,65 USD a cena paládia o 0,5 % na 1360,93 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1644 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 9.18 h SELČ 4505,87 USD (3869,69 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %. Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 1,2 % na 4535,90 USD/unca.
„Rast cien ropy spolu so stále nerealizovanou dohodou medzi Iránom a USA zatlačili na začiatku týždňa na cenu zlata,“ povedal Tim Waterer, hlavný ekonomický analytik zo spoločnosti KCM Trade. Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 94 USD za barel (159 litrov). Waterer však dodal, že v prípade priaznivejšej situácie, najmä poklesu cien ropy a oslabenia dolára, má zlato stále potenciál dosiahnuť do konca roka hranicu 5500 USD za troyskú uncu.
Ceny ďalších drahých kovov na rozdiel od zlata vzrástli. Cena striebra sa zvýšila o 0,7 % na 75,80 USD, cena platiny o 1 % na 1935,65 USD a cena paládia o 0,5 % na 1360,93 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1644 USD)