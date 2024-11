Cena zlata klesla o viac než 2 %

New York 11. novembra (TASR) - Ceny zlata klesli v pondelok o viac než 2 %. Dôvodom je rastúca hodnota dolára a širšie dôsledky víťazstva Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách na fiškálnu politiku a vývoj úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 17.11 h SEČ 2666,48 USD (2503,50 eura) za troyskú uncu (31,1 gramu). To znamená pokles o 2,3 %. Pokles zaznamenala aj spotová cena striebra. Znížila sa o rovnako o 2,3 % na 30,58 USD/unca.



Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára oproti košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol v pondelok o 0,5 % na najvyššiu hodnotu od začiatku júla. Minulý týždeň po tom, ako v USA oznámili víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách, zaznamenal rast o 1,5 %.



Práve po víťazstve Donalda Trumpa zaznamenali ceny zlata najhorší týždeň za viac než päť mesiacov. Jeho víťazstvo predstavuje aj novú neistotu pre centrálnu banku po tom, ako od septembra začala so znižovaním úrokových sadzieb. Po septembrovom znížení o 50 bázických bodov znížila banka hlavnú úrokovú sadzbu minulý týždeň o ďalších 25 bázických bodov do pásma 4,50 až 4,75 %.



Trhy teraz očakávajú, že Fed by mohol pristúpiť k ďalšej redukcii o 25 bázických bodov v decembri, pravdepodobnosť takéhoto kroku však zredukovali. Pôvodne bola pravdepodobnosť zníženia sadzieb stanovená na 80 %, po Trumpovom víťazstve ju skresali na 65 %.



Navyše, čaká sa na vyjadrenia viacerých predstaviteľov Fedu vrátane prezidenta banky Jeroma Powella. Okrem ich vyjadrení trhy počas tohto týždňa očakávajú aj údaje o inflácii a cenách výrobcov v USA, ďalej o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ako aj o maloobchodných tržbách.



(1 EUR = 1,0651 USD)