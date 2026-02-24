< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla o viac než percento
Spotová cena zlata dosiahla do 11.00 h 5170,89 USD (4388,06 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Po novom trojtýždňovom maxime, ktoré dosiahla na začiatku obchodovania, zaznamenala cena zlata pokles o vyše 1 %. Vývoj ceny žltého okovu ovplyvnilo posilnenie dolára a výber ziskov investormi. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 11.00 h 5170,89 USD (4388,06 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,2 %. Pokles zaznamenal aj aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, a to o 0,7 % na 5190,20 USD/unca.
Cenu zlata čiastočne ovplyvnil výber ziskov investormi po predchádzajúcom raste na trojtýždňové maximum a čiastočne posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu amerického dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,1 %.
Okrem toho investori sledujú zmeny v americkej colnej politike potom, ako americký prezident Donald Trump oznámil nové dovozné clá, ktorými reagoval na verdikt Najvyššieho súdu USA. Ten koncom minulého týždňa zrušil viaceré clá zavedené Trumpom na obchodných partnerov v minulom roku.
Čo sa týka ďalších drahých kovov, cena striebra zaznamenala pokles o 0,2 % na 88,08 USD/unca po tom, ako v pondelok (23. 2.) vzrástla na dvojtýždňové maximum. Naopak, ceny platiny a paládia sa zvýšili. Cena platiny vzrástla o 0,5 % na 2163,60 USD a cena paládia o 0,9 % na 1759,06 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1784 USD)
