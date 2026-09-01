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Cena zlata klesla o viac než percento
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SELČ 4386,37 USD (3782,66 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,4 %.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Cena zlata klesla v prvý septembrový deň o viac než percento, pod čo sa podpísalo najmä zvýšenie výnosov amerických dlhopisov. Trhy zároveň čakajú na informácie o vývoji na americkom trhu práce za minulý mesiac. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SELČ 4386,37 USD (3782,66 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,4 %. Počas dňa klesla až na 4362,89 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od 19. augusta. Za celý august však zaznamenala rast približne o 10 %, napriek poklesu v posledných dňoch.
Cenu žltého kovu ovplyvnil vývoj výnosov amerických dlhopisov. Tie vzrástli v utorok na najvyššiu úroveň od januára minulého roka po tom, ako vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevina Warsha, ako aj pokračujúca eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom, posilnili inflačné obavy a odštartovali výpredaj dlhopisov.
Po piatkovom (28. 8.) prejave Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming), ktorý poukázal na znepokojujúco vysokú infláciu, klesla cena zlata o viac než 3 %. Americký prezident Donald Trump na to v pondelok tento týždeň uviedol, že Warsh „urobí s úrokovými sadzbami to, čo musí“. Obchodníci momentálne stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na septembrovom zasadnutí na 66 %. Pred vystúpením Warsha v Jackson Hole dosahovala pravdepodobnosť takéhoto vývoja 36 %.
Investori zároveň čakajú na údaje amerického inštitútu ADP o tvorbe pracovných miest v americkom súkromnom sektore za mesiac august, ktoré budú známe v stredu. Ešte viac sú zvedaví na údaje amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu USA, ktoré ministerstvo zverejní v piatok (4. 9.).
Z ďalších drahých kovov výrazne klesla spotová cena striebra. Tá sa znížila o 2,3 % na 64,99 USD/unca. Cena platiny klesla o 1,4 % na 1766,66 USD a cena paládia o 1,6 % na 1334,88 USD/unca.
(1 EUR = 1,1596 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SELČ 4386,37 USD (3782,66 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,4 %. Počas dňa klesla až na 4362,89 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od 19. augusta. Za celý august však zaznamenala rast približne o 10 %, napriek poklesu v posledných dňoch.
Cenu žltého kovu ovplyvnil vývoj výnosov amerických dlhopisov. Tie vzrástli v utorok na najvyššiu úroveň od januára minulého roka po tom, ako vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevina Warsha, ako aj pokračujúca eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom, posilnili inflačné obavy a odštartovali výpredaj dlhopisov.
Po piatkovom (28. 8.) prejave Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming), ktorý poukázal na znepokojujúco vysokú infláciu, klesla cena zlata o viac než 3 %. Americký prezident Donald Trump na to v pondelok tento týždeň uviedol, že Warsh „urobí s úrokovými sadzbami to, čo musí“. Obchodníci momentálne stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na septembrovom zasadnutí na 66 %. Pred vystúpením Warsha v Jackson Hole dosahovala pravdepodobnosť takéhoto vývoja 36 %.
Investori zároveň čakajú na údaje amerického inštitútu ADP o tvorbe pracovných miest v americkom súkromnom sektore za mesiac august, ktoré budú známe v stredu. Ešte viac sú zvedaví na údaje amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu USA, ktoré ministerstvo zverejní v piatok (4. 9.).
Z ďalších drahých kovov výrazne klesla spotová cena striebra. Tá sa znížila o 2,3 % na 64,99 USD/unca. Cena platiny klesla o 1,4 % na 1766,66 USD a cena paládia o 1,6 % na 1334,88 USD/unca.
(1 EUR = 1,1596 USD)