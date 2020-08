Cena zlata klesla o vyše 2 % a dostala sa pod 2000 USD za uncu

Londýn/New York 11. augusta (TASR) - Cena zlata sa v utorok oslabila o vyše 2 % a klesla pod hranicu 2000 USD (1700,25 eura) za uncu (31,1 gramu). Dolár si udržal svoje nedávne zisky a rizikový apetít na trhoch podporili očakávania, že politici v USA sa dohodnú na novom rozsiahlom balíku stimulov. To spôsobilo, že investori vyberali zisky po prudkom náraste cien zlata na rekordné maximá.



Spotová cena zlata sa o 13.25 h SELČ nachádzala so stratou 2,25 % na 1981,75 USD za uncu. Minulý týždeň sa dostala až na rekordných 2072,50 USD za uncu. Decembrový kontrakt na zlato sa na komoditnej burze COMEX o 13.19 h SELČ predával s mínusom 2,54 % po 1987,90 USD za uncu.



"Tento pokles bol neodvratný," uviedla analytička firmy StoneX Rhona O’Connellová, podľa ktorej bolo zlato "prekúpené". V poslednom čase sa zlato výrazne posilnilo a väčšina faktorov, ktoré by mohli podporovať jeho ďalší rast, je už započítaná v jeho cene, takže aktuálne zlacnelo aj napriek zvýšeniu geopolitického napätia.



Ďalším faktorom, ktorý mal negatívny vplyv na ceny zlata, je nárast globálnych akcií na viacmesačné maximá vďaka očakávaniam, že americký Kongres sa dohodne na balíku stimulov. Okrem toho si dolár udržal väčšinu aktuálnych ziskov a jeho oslabovanie z uplynulých týždňov sa zastavilo.



Väčšina analytikov napriek tomu počíta s ďalším posilňovaním zlata, ktorého cena tento rok stúpla o 31 %. Hlavným dôvodom sú monetárne stimuly centrálnych bánk, ktorými sa snažia zmierniť ekonomické následky pandémie nového koronavírusu.



V utorok klesli aj ďalšie drahé kovy. Striebro stratilo 3,1 % a predávalo sa po 28,25 USD za uncu. Platina sa oslabila o 1,5 % na 971,90 USD za uncu a paládium o 2,6 % na 2161,28 USD uncu.



(1 EUR = 1,1763 USD)