Cena zlata klesla o vyše 2 %, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Cenu drahého kovu tlačia nadol vyššie ceny ropy, posilňovanie dolára a rast výnosov amerických dlhopisov.
Autor TASR
Londýn 15. mája (TASR) - Cena zlata v závere tohto týždňa klesla o viac než 2 %, pričom sa dostala pod 4547 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu tlačia nadol vyššie ceny ropy, posilňovanie dolára a rast výnosov amerických dlhopisov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.00 h SELČ 4546,45 USD (3885,19 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 2,2 % a zároveň najnižšiu cenu zlata od 5. mája. Zlato smeruje k poklesu aj za celý týždeň, pričom od začiatku týždňa je cena kovu nižšia zhruba o 3,6 %. Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 2,9 % na 4550,80 USD/unca.
Tlak na cenu drahého kovu zvýšil rast výnosov kľúčových 10-ročných amerických dlhopisov. Tie vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer rok. Posilnil sa aj dolár, čo zdražuje zlato pre držiteľov iných mien.
Okrem toho rastú ceny ropy, keďže konflikt na Blízkom východe pokračuje a kľúčový Hormuzský prieliv je naďalej do veľkej miery zablokovaný. Cena Brentu sa za tento týždeň zvýšila o takmer 7 % a pohybuje sa nad 108 USD za barel (159 litrov). Vyššie ceny ropy znamenajú rast cien pohonných látok, čo sa následne odráža na vývoji inflácie. V takejto situácii centrálne banky budú úrokové sadzby udržiavať na vysokej úrovni, prípadne ich môžu posunúť ešte vyššie.
Pokles ceny zaznamenali aj ďalšie drahé kovy, pričom cena striebra sa prepadla o vyše 7 %. Dosiahla 77,46 USD/unca, čo predstavuje pokles o 7,2 %. Cena platiny klesla o 2,9 % na 1996,34 USD a cena paládia o 1,4 % na 1417,18 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1702 USD)
