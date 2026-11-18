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Cena zlata klesla o vyše 2 % pod 3760 USD/unca
Tlak na žltý kov vyvinulo posilnenie dolára a zvyšujúce sa očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj v budúcom roku.
Autor TASR
Londýn 18. novembra (TASR) - Cena zlata klesla v stredu o vyše 2 %, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za viac než rok. Tlak na žltý kov vyvinulo posilnenie dolára a zvyšujúce sa očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SEČ 3772,91 USD (3433,35 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 2 %. Počas obchodovania však nakrátko zaznamenala pokles až na 3757 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od septembra minulého roka. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 2,3 % na 3776,10 USD/unca.
„Posilnenie dolára a rastúce očakávania sprísňovania menovej politiky zo strany Fedu v najbližších mesiacoch tlačia na cenu zlata,“ povedal Carlo Alberto De Casa, externý analytik online banky Swissquote. Dolár sa pohybuje na 19-mesačnom maxime, čo kupcom na zahraničných trhoch predražuje v dolároch obchodované zlato.
Predstavitelia Fedu tento týždeň signalizovali, že banka bude pravdepodobne musieť pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj po vysoko predpokladanom zvýšení v decembri. Prezident Federálnej rezervnej bank v New Yorku John Williams povedal, že s cieľom zmierniť infláciu Fed asi bude musieť opätovne zvýšiť sadzby.
Ešte jasnejšie sa vyjadril prezident Federálnej rezervnej banky v St. Louis Alberto Musalem. Podľa neho bude potrebných niekoľko zvýšení do jari budúceho roka, čo znamená, že po očakávanom decembrovom zvýšení bude potrebné pristúpiť k ďalším zvýšeniam sadzieb aj v januári a marci. Investori teraz čakajú na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia Fedu z konca októbra, čo je naplánované na 20.00 h SEČ.
Z ďalších drahých kovov výrazne klesli ceny platiny a paládia. Cena platiny klesla o 3,6 % na 1378,31 USD/unca, čo je najnižšia úroveň od septembra minulého roka. Od začiatku roka zaznamenala pokles o 30 %. Cena paládia sa v stredu znížila o 2,7 % na 944,75 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0989 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SEČ 3772,91 USD (3433,35 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 2 %. Počas obchodovania však nakrátko zaznamenala pokles až na 3757 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od septembra minulého roka. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 2,3 % na 3776,10 USD/unca.
„Posilnenie dolára a rastúce očakávania sprísňovania menovej politiky zo strany Fedu v najbližších mesiacoch tlačia na cenu zlata,“ povedal Carlo Alberto De Casa, externý analytik online banky Swissquote. Dolár sa pohybuje na 19-mesačnom maxime, čo kupcom na zahraničných trhoch predražuje v dolároch obchodované zlato.
Predstavitelia Fedu tento týždeň signalizovali, že banka bude pravdepodobne musieť pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj po vysoko predpokladanom zvýšení v decembri. Prezident Federálnej rezervnej bank v New Yorku John Williams povedal, že s cieľom zmierniť infláciu Fed asi bude musieť opätovne zvýšiť sadzby.
Ešte jasnejšie sa vyjadril prezident Federálnej rezervnej banky v St. Louis Alberto Musalem. Podľa neho bude potrebných niekoľko zvýšení do jari budúceho roka, čo znamená, že po očakávanom decembrovom zvýšení bude potrebné pristúpiť k ďalším zvýšeniam sadzieb aj v januári a marci. Investori teraz čakajú na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia Fedu z konca októbra, čo je naplánované na 20.00 h SEČ.
Z ďalších drahých kovov výrazne klesli ceny platiny a paládia. Cena platiny klesla o 3,6 % na 1378,31 USD/unca, čo je najnižšia úroveň od septembra minulého roka. Od začiatku roka zaznamenala pokles o 30 %. Cena paládia sa v stredu znížila o 2,7 % na 944,75 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0989 USD)