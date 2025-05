Cena zlata klesla o vyše percento

Londýn 27. mája (TASR) - Cena zlata klesla v utorok o viac než percento pod 3300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na vývoj ceny drahého kovu pôsobí najmä posilnenie amerického dolára po tom, ako prezident USA odložil plánované výrazné zvýšenie ciel na tovary z Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla okolo 12.30 h SELČ 3297,49 USD (2897,36 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,4 %.



Cena zlata zaznamenala pokles už v pondelok (26. 5.) v reakcii na rozhodnutie Trumpa počas víkendu odložiť 50-percentné clo na dovoz tovarov z EÚ na 9. júla. Pôvodne malo začať platiť už od 1. júna, pričom zvýšenie dovozných ciel na produkty z EÚ na 50 % oznámil Trump iba v piatok 23. mája s tým, že rokovania s Bruselom nepostupujú dostatočne rýchlo. „Trump zmiernil svoj pôvodne agresívny prístup k riešeniu obchodných vzťahov s EÚ,“ povedal Ole Hansen zo Saxo Bank. To sa odrazilo na vývoji ceny zlata, ktorá rastie v období neistoty a otrasov na trhoch. Zmiernenie sporov a upokojenie situácie pôsobí na cenu žltého kovu opačne.



V utorok sa pod pokles ceny zlata podpísal aj vývoj kurzu amerického dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,3 %. Trhy okrem toho čakajú na vyjadrenia viacerých predstaviteľov americkej centrálnej banky počas tohto týždňa a v piatok (30. 5.) na údaje o vývoji inflácie prednostne sledovanej centrálnou bankou.



Aj ceny ďalších drahých kovov klesli. Cena striebra klesla o 0,9 % na 33,06 USD/unca, cena platiny o 0,7 % na 1077,77 USD a cena paládia o 1 % na 978,01 USD/unca.



(1 EUR = 1,1381 USD)