< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla o vyše percento
Spotová cena zlata dosiahla pred 8.00 h SELČ 4060,36 USD (3552,37 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Cena zlata klesla v pondelok o viac než percento, pod čo sa podpísal výrazný rast cien ropy. To opätovne zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie a sprísnenia menovej politiky centrálnych bánk, najmä amerického Fedu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 8.00 h SELČ 4060,36 USD (3552,37 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,5 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4068,30 USD/unca.
Počas víkendu došlo medzi USA a Iránom opätovne k vzájomným útokom. USA uviedli, že zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, ale aj na pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál. Teherán zasa útočil na americké základne v štátoch Perzského zálivu a oznámil, že uzatvoril kľúčový Hormuzský prieliv. Spoločnosť Kpler uviedla, že v nedeľu (12. 7.) sa cez prieliv dostalo šesť lodí, čo je najmenší počet za posledných päť týždňov.
V reakcii na najnovší vývoj na Blízkom východe vzrástli ceny ropy o viac než 4 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 80 USD za barel (159 litrov). To zvyšuje riziko zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu, čo sa odrazilo aj na odhadoch investorov. Pravdepodobnosť, že Fed zvýši na septembrovom zasadnutí úrokové sadzby, stanovili najnovšie na 72 %. Koncom minulého týždňa to bolo 63 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 2,6 % na 58,29 USD za uncu. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,6 % na 1601,92 USD a cena paládia o 2 % na 1251,42 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,143 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 8.00 h SELČ 4060,36 USD (3552,37 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,5 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 1,1 % na 4068,30 USD/unca.
Počas víkendu došlo medzi USA a Iránom opätovne k vzájomným útokom. USA uviedli, že zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, ale aj na pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál. Teherán zasa útočil na americké základne v štátoch Perzského zálivu a oznámil, že uzatvoril kľúčový Hormuzský prieliv. Spoločnosť Kpler uviedla, že v nedeľu (12. 7.) sa cez prieliv dostalo šesť lodí, čo je najmenší počet za posledných päť týždňov.
V reakcii na najnovší vývoj na Blízkom východe vzrástli ceny ropy o viac než 4 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 80 USD za barel (159 litrov). To zvyšuje riziko zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu, čo sa odrazilo aj na odhadoch investorov. Pravdepodobnosť, že Fed zvýši na septembrovom zasadnutí úrokové sadzby, stanovili najnovšie na 72 %. Koncom minulého týždňa to bolo 63 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 2,6 % na 58,29 USD za uncu. Cena platiny zaznamenala pokles o 1,6 % na 1601,92 USD a cena paládia o 2 % na 1251,42 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,143 USD)