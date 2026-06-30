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Cena zlata smeruje k najväčšiemu poklesu za 18 rokov
Spotová cena zlata dosiahla do 8.15 h SELČ 3985,57 USD (3494,27 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,8 %.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Cena zlata pokračovala v utorok v poklese, pričom skĺzla pod 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g). K poklesu smeruje aj za celý mesiac a najnovší vývoj naznačuje, že to bude najvýraznejší mesačný pokles za takmer 18 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.15 h SELČ 3985,57 USD (3494,27 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,8 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 1 % na 3999,20 USD/unca.
Za mesiac jún zaznamenala cena zlata pokles predbežne o viac než 12 %. Ak tento stav zotrvá do konca obchodovania, bude to najvýraznejší mesačný pokles ceny zlata od októbra 2008.
Navyše, k poklesu smeruje aj za celý kvartál. V tomto prípade to bude znamenať prvý kvartálny pokles ceny žltého kovu od roku 2024 a najvýraznejší od 2. štvrťroka 2013. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý výrazne zvýšil ceny energií, čo sa odrazilo na vyšších obavách z inflácie a očakávaniach zvýšenia úrokových sadzieb.
Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka (Fed) zvýši úrokové sadzby tento rok trikrát, pričom pravdepodobnosť ich zvýšenia v septembri stanovili na 64 %. Investori okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu, ktoré budú zverejnené tento týždeň. Tie by mali naznačiť, akým smerom sa bude Fed v ďalšom období uberať.
Z ďalších drahých kovov ceny striebra a platiny klesli, cena paládia však zaznamenala mierny rast. Cena striebra klesla o 1,3 % na 57,53 USD a cena platiny o 0,7 % na 1563,25 USD za uncu. Cena paládia dosiahla 1218,07 USD za troyskú uncu, čo znamená zvýšenie o 0,4 %. Vo všetkých troch prípadoch však ceny smerujú k mesačnému aj kvartálnemu poklesu.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.15 h SELČ 3985,57 USD (3494,27 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,8 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 1 % na 3999,20 USD/unca.
Za mesiac jún zaznamenala cena zlata pokles predbežne o viac než 12 %. Ak tento stav zotrvá do konca obchodovania, bude to najvýraznejší mesačný pokles ceny zlata od októbra 2008.
Navyše, k poklesu smeruje aj za celý kvartál. V tomto prípade to bude znamenať prvý kvartálny pokles ceny žltého kovu od roku 2024 a najvýraznejší od 2. štvrťroka 2013. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý výrazne zvýšil ceny energií, čo sa odrazilo na vyšších obavách z inflácie a očakávaniach zvýšenia úrokových sadzieb.
Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka (Fed) zvýši úrokové sadzby tento rok trikrát, pričom pravdepodobnosť ich zvýšenia v septembri stanovili na 64 %. Investori okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu, ktoré budú zverejnené tento týždeň. Tie by mali naznačiť, akým smerom sa bude Fed v ďalšom období uberať.
Z ďalších drahých kovov ceny striebra a platiny klesli, cena paládia však zaznamenala mierny rast. Cena striebra klesla o 1,3 % na 57,53 USD a cena platiny o 0,7 % na 1563,25 USD za uncu. Cena paládia dosiahla 1218,07 USD za troyskú uncu, čo znamená zvýšenie o 0,4 %. Vo všetkých troch prípadoch však ceny smerujú k mesačnému aj kvartálnemu poklesu.
(1 EUR = 1,1406 USD)