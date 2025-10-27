< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla pod 4000 USD za uncu
Spotová cena zlata klesla do 16.00 h SEČ o 2,9 % na 3990,89 USD (3428,60 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 27. októbra (TASR) - Cena zlata klesla pod hranicu 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dôvodom je zmiernenie napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA, ktoré zredukovalo dopyt investorov po aktívach populárnych v období vysokých výkyvov na trhoch. Ekonómovia okrem toho naďalej očakávajú, že americká centrálna banka tento týždeň zníži úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla do 16.00 h SEČ o 2,9 % na 3990,89 USD (3428,60 eura) za troyskú uncu. Ešte výraznejšie klesol decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4005,20 USD/unca, čo predstavuje pokles o 3,2 %.
„Očakávaná obchodná dohoda medzi Čínou a USA dáva tušiť, že záujem investorov o aktíva známe ako bezpečný prístav nebude taký vysoký ako predtým,“ povedal David Meger z High Ridge Futures. Aktíva označované ako bezpečný prístav uprednostňujú investori v časoch zvýšenej neistoty a výraznejších výkyvov na trhu, ku ktorým patrí aj zlato.
Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta sa podarilo vytvoriť úspešný rámec pre nadchádzajúce stretnutie prezidentov USA a Číny Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. To by sa malo uskutočniť vo štvrtok (30. 10.) v Južnej Kórei.
Rozsah poklesu mohol byť ešte väčší, jeho tempo však zmierňujú očakávania trhov, že americká centrálna banka zníži tento týždeň úrokové sadzby, a to o 25 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja bola stanovená na 97 %.
Z ďalších drahých kovov výraznejšie klesla cena striebra. Dosiahla 46,28 USD za uncu, čo znamená pokles o 4,8 %. Cena platiny klesla o 1,1 % na 1587,92 USD a cena paládia o 2,6 % na 1391,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,164 USD)
Spotová cena zlata klesla do 16.00 h SEČ o 2,9 % na 3990,89 USD (3428,60 eura) za troyskú uncu. Ešte výraznejšie klesol decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4005,20 USD/unca, čo predstavuje pokles o 3,2 %.
„Očakávaná obchodná dohoda medzi Čínou a USA dáva tušiť, že záujem investorov o aktíva známe ako bezpečný prístav nebude taký vysoký ako predtým,“ povedal David Meger z High Ridge Futures. Aktíva označované ako bezpečný prístav uprednostňujú investori v časoch zvýšenej neistoty a výraznejších výkyvov na trhu, ku ktorým patrí aj zlato.
Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta sa podarilo vytvoriť úspešný rámec pre nadchádzajúce stretnutie prezidentov USA a Číny Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. To by sa malo uskutočniť vo štvrtok (30. 10.) v Južnej Kórei.
Rozsah poklesu mohol byť ešte väčší, jeho tempo však zmierňujú očakávania trhov, že americká centrálna banka zníži tento týždeň úrokové sadzby, a to o 25 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja bola stanovená na 97 %.
Z ďalších drahých kovov výraznejšie klesla cena striebra. Dosiahla 46,28 USD za uncu, čo znamená pokles o 4,8 %. Cena platiny klesla o 1,1 % na 1587,92 USD a cena paládia o 2,6 % na 1391,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,164 USD)