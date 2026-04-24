Cena zlata klesla pod 4662 USD za uncu
Dôvodom je opätovné zvýšenie napätia na Blízkom východe a v dôsledku toho vyššia obava trhov z inflácie.
Autor TASR
Londýn 24. apríla (TASR) - Cena zlata v piatok klesla, pričom sa dostala pod 4662 USD za troyskú uncu (31,1 g). Navyše, k poklesu smeruje aj za celý týždeň. Dôvodom je opätovné zvýšenie napätia na Blízkom východe a v dôsledku toho vyššia obava trhov z inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.00 h SELČ 4661,33 USD (3986,09 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,7 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex dosiahol 4676,50 USD/unca, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 1 %.
K poklesu smeruje cena zlata aj za celý týždeň. Od začiatku týždňa klesla doteraz približne o 3,5 % a ak sa do konca obchodovania nič nezmení, bude to prvý týždenný pokles po štyroch týždňoch rastu.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent zaznamenala tento týždeň rast už o viac než 17 % a pohybuje sa nad 105 USD za barel (159 litrov). Hormuzský prieliv, kritická námorná trasa, ktorou prechádza zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), je totiž stále blokovaný, napriek predĺženiu prímeria medzi USA a Iránom. Rast cien ropy zvyšuje obavy z inflácie, čo by sa odrazilo na rozhodovaní centrálnych bánk o úrokových sadzbách.
(1 EUR = 1,1694 USD)
