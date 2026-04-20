Cena zlata klesla, pohybuje sa pod 4793 dolárov za troyskú uncu
Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Cena zlata v pondelok klesla. Reagovala tak na posilnenie dolára a na správy o opätovnom uzatvorení Hormuzského prielivu, čo posunulo nahor ceny ropy a opätovne zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla o 9.30 h SELČ 4792,89 USD (4062,80 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je o 0,7 % nižšia hodnota ako na záver predchádzajúceho obchodovania. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 1,4 % na 4812,20 USD/unca.
Ceny ropy v pondelok zmenili kurz a po poklese v závere minulého týždňa výrazne vzrástli. Dôvodom je, že po prvotnom oznámení Iránu, že kľúčovú námornú trasu otvára, cez víkend informoval, že pre pokračujúce americké blokovanie iránskych prístavov prieliv opätovne uzatvára.
Američania zadržali v Ománskom zálive iránsku obchodnú loď, čo Irán označil za pirátstvo a oznámil, že USA môžu čoskoro počítať s odvetou. To zvýšilo na trhoch obavy, že prímerie medzi USA a Iránom sa môže skončiť skôr, než sa čakalo. Teherán zároveň oznámil, že sa nezúčastní na druhom kole rokovaní, dokiaľ USA neukončia blokádu iránskych prístavov.
Okrem zvýšenia napätia na Blízkom východe cenu zlata čiastočne ovplyvnil aj nižší dopyt po tomto kove v Indii v období jedného z kľúčových festivalov. Vtedy zvyčajne dopyt po zlate v krajine rastie, teraz však predchádzajúce rekordné ceny obmedzili nákup šperkov.
Aj cena ďalších drahých kovov zaznamenala pokles. Cena striebra sa v pondelkovom rannom obchodovaní znížila o 1,7 % na 79,42 USD/unca, cena platiny o 0,8 % na 2086 USD a cena paládia rovnako o 0,8 % na 1547,10 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1797 USD)
